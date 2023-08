Un chico abre un sobre de cartas, le toca una que vale dos millones de euros y su reacción no tiene precio

Aunque la mayoría de las personas piensa que la lotería es la forma más fácil de hacerse millonario por un golpe de azar, la obsesión de ciertos coleccionistas con algunos objetos ultrarraros puede hacer que un pequeño momento de suerte se convierta en el empujoncito que te lleve a nadar en dinero. Eso es lo que le ha ocurrido a este chico que colecciona cartas Magic, y que tuvo la increíble fortuna de que le tocase una carta única en el mundo: el anillo de 'El Señor de los Anillos'.

Esta colaboración entre el clásico juego de cartas Magic y la franquicia de 'El Señor de los Anillos' vio la luz a finales del pasado mes de junio, y desde entonces muchos coleccionistas han invertido buena parte de sus ahorros en comprar sobres para probar suerte y ver si les tocaba alguna carta especialmente rara. Aunque muchas de ellas van a adquirir un notable valor en el mercado por su extrema rareza, la carta que le tocó a este chico era, sin duda, la más perseguida, y es por eso que hay quienes estiman que su dueño podrá hacerse millonario si decide venderla.

Casos anteriores de cartas únicas en el mundo se limitaron a cifras "modestas" como los 300.000 dólares, pero el extremo fanatismo que existe en torno a esta franquicia ha hecho que esta sea mucho más que una carta rara. Por tanto, no es de extrañar que el muchacho que la consiguió estuviese temblando como un flan mientras grababa en vídeo la prueba de lo que había obtenido con su última compra de cartas Magic. Aunque muchos se han reído de su nerviosa reacción, la mayoría han confesado que les habría pasado exactamente lo mismo si hubiesen tenido la suerte de ser los dueños de esa carta. ¡Mientras no se desmaye y doble la carta o algo por el estilo, no habrá problema!