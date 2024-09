Un chico pierde el móvil de fiesta y tras recuperarlo encuentra un vídeo de lo más surrealista

Salir de fiesta puede ser una aventura impredecible, llena de risas, bailes y, a veces, pequeños dramas. Pero si hay algo que nadie quiere que ocurra durante su noche es perder el móvil. Esa sensación de vacío cuando te das cuenta de que no tienes tu dispositivo en el bolsillo puede arruinar cualquier momento. Y lo peor es pensar en la posibilidad de que alguien lo haya encontrado y, en lugar de devolvértelo, se quede con él. Sin embargo, para un joven que perdió su móvil en medio de una peculiar persecución, la historia tuvo un final diferente.

La cuenta de Instagram@postureoespanol, famosa por compartir situaciones cómicas y memes, publicó recientemente un vídeo que ha capturado la atención de los usuarios. Según el post, un chico perdió su móvil mientras corría detrás de lo que él denominó "una ladrona de pitis". Posteriormente lo que se encontró al recuperarlo no fue otra cosa que un vídeo grabado por los dos chicos que se encontraron el smartphone olvidado, mientras veían al propietario del móvil correr para recuperar sus cigarros robados.

En el vídeo, dos jóvenes en el vídeo bromean sobre el incidente: "Te acaban de robar cuatro cigarros, estás en una persecución y te has dejado el móvil aquí", dicen entre risas. La pareja se muestra divertida, repitiendo el nombre del dueño del móvil, Marco, mientras contemplan qué hacer con su recién "tesoro" encontrado. Entre bromas y frases ininteligibles, comentan sobre hablarle al Instagram del joven o correr detrás de los amigos de Marco para devolvérselo. Finalmente, se despiden con una frase que deja en claro que la situación, aunque caótica, no tienen malas intenciones: "No te lo queremos robar".

El vídeo ha causado multitud de risas en redes, con miles de usuarios comentando lo cómico de la situación. Aunque perder el móvil en una fiesta suele ser motivo de estrés, para este joven, el resultado fue una anécdota de lo más divertida. Al final, Marco recuperó su móvil sano y salvo, y con un recuerdo que no olvidará.