Clones por un día: unos empleados sorprenden a su jefa disfrazándose de ella y arrasan en TikTok

La creatividad y el humor se han convertido en el sello distintivo de una empresa que ha revolucionado TikTok con una original felicitación de cumpleaños para su jefa. En el vídeo se ve a 17 empleados esperando a su jefa disfrazados exactamente igual que ella: pelucas rubias, gafas de sol negras y un outfit completamente negro.

La escena comienza con los trabajadores perfectamente alineados, listos para sorprender a su líder. Cuando la jefa entra por la puerta, la reacción es inmediata. Entre risas y sorpresa, observa cómo cada uno de sus empleados ha imitado su estilo a la perfección. Su respuesta no pudo ser mejor: lejos de molestarse, se unió al espíritu festivo del momento, celebrando su día especial.

El vídeo culmina con la imagen de la jefa soplando las velas de su tarta, rodeada por sus "clones", en un ambiente de complicidad y buen humor. La publicación, que incluye el mensaje: "No me digáis que no fue una ideaza 17 personas disfrazadas de su jefa najajajajaja. @dianatotalevents te queremos jefa", ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios en TikTok.

La idea no fue completamente original del equipo, tal y como revela el pie del vídeo, ya que fue inspirada por una publicación que apareció en la sección "Para ti" de TikTok. Aun así, la ejecución ha sido aplaudida por usuarios de la plataforma.

Las redes se han llenado de comentarios sobre el vídeo y, por encima de todo, hay algo que se repite, al no pasar desapercibido para nadie: el extremo parecido de la jefa con Donatella Versace. Otros muchos usuarios han comentado que les encantaría tener ese ambiente en su propio trabajo. Y no es de extrañar.