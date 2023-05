Colarse en casas de extraños: el controvertido TikTok que ha supuesto el baneo de su creador

Hay ocasiones en las que la libertad de creación en TikTok y la facilidad de viralizar contenidos puede terminar jugando en contra de los usuarios de esta red social. No es ningún misterio que, hasta el momento, ya se han popularizado en varias ocasiones trends peligrosos que han puesto en riesgo la vida de todos aquellos que los han intentado llevar a cabo. Y, pese a que TikTok está intentando combatir que se popularice cualquier tipo de trend que sea perjudicial para sus usuarios o para la sociedad, por un breve periodo de tiempo se les ha vuelto a escapar uno de ellos.

Pese a que hay ocasiones en las que hacer bromas para TikTok puede ser gracioso, el tiktoker SecretMizzy ha llevado esta idea demasiado lejos en su último vídeo. Esto se debe a que consideró que era gracioso colarse en casas de extraños junto a sus amigos, algo que hacían sin ningún tipo de permiso por parte de los propietarios.

Tras subir el TikTok, este no ha tardado en viralizarse, algo que ha provocado que gran parte de los espectadores hayan criticado al joven por haber creado un 'challenge' como este. A raíz de esto, han señalado lo irresponsable que es por su parte haber pensado que cometer un delito era una idea divertida de grabar, y han señalado que ha tenido suerte de que nadie haya salido herido frente a esta situación.

Afortunadamente, TikTok no ha tardado en actuar frente a esta situación y no solo ha eliminado el vídeo de su perfil, sino que incluso ha tumbado el perfil de su creador. Aun así, debido a la viralidad de este TikTok la red social tendrá que vigilar que nadie intente imitar la actitud de este joven, y que no logre convertir este 'challenge' en un trend de TikTok.