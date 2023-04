¿Cómo es posible que el espejo sepa lo que hay detrás? La pregunta que tiene a TikTok en vilo

Hay ocasiones en las que una sola pregunta puede llegar a viralizarse en las redes sociales, pero esto no siempre es por buenos motivos. En esta ocasión, TikTok se ha llenado de personas que no dejan de preguntarse cómo es posible que un espejo sea capaz de reflejar lo que hay detrás de un papel si no lo ve, algo que ha impactado a todos los que conocen cómo funciona la luz. Por este motivo, aunque haya muchas personas a las que les ha explotado la cabeza al ver lo que ocurría en el reflejo, los que conocen el motivo no pueden evitar sorprenderse al ver que haya tantas personas que no saben cúal es la explicación de este fenómeno.

Debido a todo el revuelo que se ha generado al respecto, son muchos los que han aprovechado este momento para responder a la pregunta del millón. La respuesta que tantos buscaban está dentro de la naturaleza de la luz, la cual marca que sus rayos se reflejan en el espejo con el mismo ángulo con el que llegaron. Por este motivo, los ojos interpretan que hay un objeto emitiendo luz en el espejo, el cual es el reflejo, razón por la que las personas pueden ver estos objetos al mirarlo desde cierto ángulo concreto.

Ante esta situación, muchos han agradecido las explicaciones, pero hay otros que siguen sin entender cómo es que había tantas personas que no conocían esta información. Aun así, es importante recordar que las redes las utilizan personas de todas las edades, por lo que no es de extrañar que, mientras que hay alguien que sabe esta información desde hace más de cinco años, es posible que la otra persona no haya llegado a la edad en la que lo aprende. Además, tal y como mencionó el tuitero AdalidJones, hacer este tipo de preguntas es lo que ha "dado paso a descubrimientos trascendentes", así que quién sabe si, en un futuro, se formula una pregunta similar pero que todavía no tenga respuesta.