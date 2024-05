¿Cómo saber si tu pareja es la adecuada? Estas son las 5 preguntas que debes hacerte antes de comprometerte con alguien

Las relaciones de pareja no son nada fáciles. Son muchos los problemas a los que hay que enfrentarse al convivir con otra persona, pero ello no significa que no merezca la pena o que no sea la adecuada. Sin embargo, sabemos que al dar un paso tan importante como puede ser el compromiso, te pueden surgir dudas respecto a vuestro futuro juntos. Para ello, os presentamos las cinco preguntas que te debes hacer antes de comprometerte.

La tiktoker y terapeuta de pareja @adp.psicologa ha compartido un vídeo en el que menciona estas cinco preguntas. Indica que considera que "son clave hacerse antes de dar un gran paso con alguien". En primer lugar, dice: "¿Montaría un negocio con esa persona?". Explica que esta cuestión te hará reflexionar sobre si hacéis buen equipo, si tenéis formas similares de ver y gestionar las finanzas, si confías en tu pareja para manejar ciertas responsabilidades. "Una relación, al igual que un negocio, es un proyecto de vida. Con lo cual, si no confías en esa persona para otro tipo de proyectos, ¿cómo vas a confiar en esa persona para el proyecto más importante de tu vida?".

La segunda pregunta es: "¿He conocido a esa persona cuando las cosas se han puesto feas?". La joven indica que es fácil estar bien cuando las cosas salen bien, pero mucha parejas se rompen cuando ocurre alguna crisis. "Es momento de ver si en estos tiempo difíciles nos hacemos más daño o si nos ayudamos", continúa.

La siguiente cuestión es: "¿Quiero a esa persona tal y como es ahora? ¿O más bien estoy proyectando sobre un ideal de lo que creo que podría llegar a ser esa persona o de lo que creo que podría llegar a ser nuestra relación?". Aclara que muchas veces pensamos que si nuestras parejas fueran a terapia todo iría mejor o que cuando tengamos hijos, nuestra pareja asentará la cabeza. Pero no debemos pensar que casarnos, tener hijos o ir a terapia solucionará todos nuestros problemas. "Así que hazte la pregunta de si quieres estar con esa persona tal y como es ahora".

Número cuatro: "¿Esa persona me hace la vida más fácil o más difícil? ¿Me da paz saber que está ahí o me genera angustia y ansiedad?". Explica que muchas parejas, cuando se separan, reflejan sentir un gran alivio y haberse quitado un peso de encima. Esto se debe a que durante la relación había algo que les consumía. "Cuando estás en pareja asumes ciertas responsabilidades y en ciertos sentidos es posible que tu vida sea un poco más difícil porque ahora sois dos personas a las que tener en cuenta, pero es importante que esos esfuerzos se vean compensados también en positivo. Es decir, que en muchos otros sentidos tu pareja te ayude, te releve, te quite pesos de encima y que cuando te pase algo malo, pienses "uf, menos mal que tengo a esta persona".

La última pregunta que debes hacerte es: "¿Tenemos los mismos objetivos vitales y las mismas metas?". Muchas parejas se comprometen sin tener bien definido ese proyecto de vida, y esto es un grave error. "En algún momento si diferís en vuestros deseos, si uno de vosotros quiere tener hijos y el otro no, si uno se quiere casar y el otro no o uno quiere vivir en una parte del mundo y el otro en otra, os vais a ver forzados a elegir entre vuestros deseos y el amor", sentencia.

El vídeo ha conseguido más de 318 mil reproducciones y muchos usuarios han dejado sus comentarios. Algunos han mostrado su preocupación por su relación: "Yo amo a mi pareja y vivimos juntos pero, hay muchas cosas por las que se que estaríamos mejor separados. Pero no sé cómo salir. No sé cómo irme" o "Lamentablemente la última no. No tenemos el mismo objetivo y lo tenemos claro que tarde o temprano nos tendremos que despedir". Sin embargo, también encontramos otros mensajes más humorísticos: "Me has dado las respuestas!!!! La termomix se queda!!!! o "El problema es cuando te lo preguntas tanto que no te comprometes con nadie".