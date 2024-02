Le corta el pelo a su novia y esta se indigna con el resultado: "¿Esto es poco pronunciado? Esto es un acantilado"

Los cortes de pelo suponen un problema muy serio al que se deben enfrentar todas las personas que desean tener un cambio de look. La típica expresión "solo las puntas" ha provocado grandes enfrentamientos y enfados entre los peluqueros y los clientes. Sin embargo, esta complicación puede ser aún mayor si la persona encargada de cortarte el cabello es tu novio.

La tiktoker @siiara_ ha decidido dar un tajo a su pelo, pero en lugar de ir a una peluquería profesional, prefirió que lo hiciese su novio. Como ocurre hoy en día con estos creadores de contenido, comparten todo su día a día en las redes sociales, y, por tanto, también ha mostrado cómo ha sido este proceso de corte.

La joven le pide a su pareja que le haga una especie de pico en el pelo, a lo que él responde que sí, que le hará "como un pico poco pronunciado". Antes de comenzar, el novio se adelanta a lo que podría pasar si lo hace mal, "es que no es una broma, me puedo quedar sin novia".

El chico empieza a cortar y poco a poco @siiara_ se da cuenta de que parece que le está cortando mucha cantidad de pelo. Por ello, le pide que le enseñe el trozo de pelo que ha cortado, para ver cómo son de largas las "puntitas" que le estaba quitando.

Cuando le muestra todo lo que había quitado de su pelo, la tiktoker se queda atónita: "Uy, Dios mío, amor. Te has pasado". Sin embargo, como no podía imaginar bien cómo estaba quedando su pelo, le pide a su novio una foto de su cabello. La joven suelta un grito de indignación cuando comprueba todo lo que le había quitado.

Sin embargo, para conocer el resultado, debemos continuar con otro vídeo. El resultado es, sin duda, catastrófico. "¿Estás viendo que aquí es diagonal y aquí es recto?", le pregunta indignada a su novio. Además, añade "Me has dicho: un pico poco pronunciado. ¿Esto es poco pronunciado? Esto es un acantilado".

Muchos usuarios han querido ver este vídeo y el resultado del experimento. Por ello, ambas publicaciones han alcanzado casi los cinco millones y medio de reproducciones. Además, algunos han querido dejar su comentario, principalmente confesando que nunca confiarán en su novio para cortar el pelo: "justo esta semana he estado pensando en pedirle a mi novio que me corte las puntas. Gracias ya se me quitaron" o "o dios mio, por eso jamas le pedire a mi novio que me corte las puntas".