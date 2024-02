Dejan tirada a una fallera y terminan recibiendo una oleada de críticas: el TikTok viral sobre una peluquería de Valencia

La fama y la buena reputación es algo que se gana a base de trabajo y esfuerzo, y que puede llevar años llegar a conseguir, pero que se puede perder en cuestión de horas, algo que ha quedado demostrado en más de una ocasión a lo largo de la historia. Y, aunque la mayoría tiende a pensar en las celebridades cuando se habla sobre reputación, la realidad es que esto también se aplica a los negocios, los cuales pueden llegar a perder un gran porcentaje de sus clientes por tratar mal a uno de ellos.

Esto es precisamente lo que le puede llegar a pasar a una peluquería de Valencia después del TikTok que ha publicado esta fallera, la cual asegura que la dejaron totalmente tirada en un día realmente importante para ella. Porque, aunque llevaba las mallas de fallera que siempre le ponen en otra peluquería, esta otra le aseguró que no podían peinarla de ninguna manera porque no estaban bien, motivo por el que terminaron dejándola tirada a solo dos horas de su actuación.

Pero, por si esto no fuera suficiente, la chica asegura que no solo la tuvieron esperando 45 minutos en la calle, sino que además le hablaron mal y se burlaron de ella cuando empezó a llorar y a sufrir un ataque de ansiedad en el local porque no tenía a nadie que pudiera peinarle. Por suerte, su peluquera de confianza pudo recomendarle a alguien que le ofreció su casa para arreglarla en el último momento, por lo que terminó subiendo peinada al escenario.

Aun así, el TikTok de esta chica se ha hecho tan viral que ha llegado casi a los tres millones de visualizaciones, lo que ha provocado una oleada de críticas hacia esta peluquería, quienes en lugar de responder, optaron por desactivar los comentarios de su perfil de TikTok. Y, como era de esperar, esto ha terminado provocando que las críticas se trasladaran a las reseñas de Google, donde se han visto obligados a eliminar su perfil para evitar que siguieran aumentando.

Esto es algo que ha llevado a algunos a reflexionar no solo sobre lo importante que es tratar bien a todos los clientes, sino el saber gestionar una crisis, ya que la bola ha terminado haciéndose tan grande que cada vez más personas conocen el mal trato que le dieron a esta clienta. Por suerte para la chica, la cantidad de apoyo que ha recibido después de desahogarse en TikTok ha sido tan bueno, que ha compensado un poco el duro golpe que fue pasar por esta mala experiencia.