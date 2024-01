El criticado vídeo de un joven que celebra el baby shower de las cinco chicas que ha dejado embarazadas

Los baby shower están cada vez más de moda, convirtiéndose en una gran fiesta que nadie se quiere perder. Los amigos, la familia, los conocidos, etc. todo el mundo quiere asistir al desvelamiento del sexo del bebé. Muchos son los que celebran esta fiesta, pero estamos seguros de que ninguna ha sido como esta que hoy mostramos hoy.

La usuaria de Tik Tok @lizzyashmusic ha compartido un vídeo de su baby shower y se ha vuelto viral por lo extraño de la misma. Eran cinco baby showers a la vez en los que había un mismo padre que había dejado embarazadas a cinco mujeres practicamente a la vez. Hasta aquí todo parece normal. Sin embargo, en el vídeo se puede ver a otras cuatro chicas embarazadas. Puedes pensar que cinco amigas se han reunido para celebrar este acontecimiento juntas, pero el motivo no es tal. En los cinco baby shower hay una persona en común: el padre del bebé.

Este chico, Zeddy Wills, dejó embarazadas a cinco chicas a la vez y ahora han decidido hacer esta fiesta todas juntas. En el comienzo del vídeo de Tik Tok la joven escribe "Cuando el padre de tu hijo deja embarazadas a otras cuatro chicas a la vez". Además, aparentemente las cinco chicas se llevan de maravilla, pues en la publicación se les ve charlar divertidamente y echarse fotos juntas de sus barrigas. También aparece una foto de las cinco jóvenes y el padre de todos los bebés, con la frase "Bienvenido pequeño Zeddy Wills 1-5".

Este vídeo no ha pasado inadvertido, pues ha alcanzado los 11 millones de reproducciones y el millón de me gustas. Además, ha provocado un gran revuelo en redes sociales, dejando a todos los usuarios perplejos. "Por favor, dime que no es real" o "Nos estás mintiendo, ¿verdad?", comentan algunos de ellos sin dar crédito.

No conocemos cuál fue el sexo de los bebés ni cuándo nacerán. Lo que está claro es que no todos ven con buenos ojos lo que este joven ha hecho. Formar una familia y tener un hijo no es algo que te puedas tomar a broma.