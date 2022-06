Se cruzó con la madre de su crush, y las palabras que soltó podrían darle la oportunidad de conseguir novia

Con tantísimas plataformas on-line y redes sociales, cada vez se está perdiendo más la posibilidad de encontrar el amor a la vuelta de la esquina, en un encuentro fortuito. Pero lo que no se está perdiendo es la capacidad del ser humano de tener crushes allí donde va. ¿El más clásico de ellos? Encapricharse con uno de tus vecinos, y esperar el momento en el que volváis a cruzaros mientras tiráis la basura o sacáis al perro. Pocos de estos crushes acaban transformándose en relaciones de pareja, pero este usuario de Twitter ha provocado, sin querer, una oportunidad de que su amor platónico se vuelva real.

No vamos a culpar al hombre de su despiste, ya que a esas horas de la mañana a cualquiera se le podría escapar un comentario fuera de lugar como ese. Dado que la historia no ha tenido mucho contexto más, no sabemos de qué forma habrá reaccionado la madre al conocer, así de sopetón, el notable interés que suscita su hija en ciertos miembros del vecindario. Conociendo la afición de la mayoría de personas por este tipo de salseos, es probable que haya decidido contarle a su hija lo ocurrido; lo que no sabemos es si el vecino en cuestión contará con el beneplácito de la madre y, lo que es más importante, de la crush.

Al margen del posible resultado de esta curiosa interacción, no cabe duda de que la anécdota será una de las que se queden grabadas en las memorias de sus dos protagonistas. Sobre todo de la del tuitero, que ha podido tener su momento viral gracias a su decisión de compartir una historia tan graciosa como esta.