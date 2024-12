Debate en redes por el veto de entrada a la Catedral de Sevilla a una chica por llevar falda

La usuaria deTikTok @arantxagomezb ha viralizado su experiencia en la Catedral de Sevilla, donde a ella y a una amiga se les negó la entrada por llevar una falda que dejaba al descubierto parte de sus rodillas. En un vídeo que acumula miles de visualizaciones, la joven relata su indignación por lo que considera un acto de discriminación y falta de respeto.

"Estamos mi amiga y yo en la catedral de Sevilla con nuestro correspondiente ticket, hemos hecho la cola para sacarlo, todo... y nos dicen cuando entramos... nos viene la directora y nos dice que con esta falda no podemos entrar", explicó.

Según Arantxa, les ofrecieron como única alternativa comprar un pañuelo para cubrirse, una opción que rechazaron. "Dijimos: bueno, pues nos ponemos la chaqueta por la cintura. Me dice: es que no se pueden ver las piernas. Se me ve la rodilla. Dice que es que ve un poquito", lamentó.

La joven expresó su sorpresa e indignación ante la situación: "Es que estamos en 2024 y no tengo por qué pagar un pañuelo porque no se me ve nada, se me ve un huequito de rodilla de nada". Además, asegura que la respuesta de la encargada fue con "retintín": "Bueno, es que esto es una iglesia".

Arantxa afirmó que se sintió juzgada y despectivamente tratada tanto por la persona encargada de la entrada como por quien les vendió las entradas. "Nos miró al final como si fuéramos fulanas", denunció.

La publicación ha desatado un intenso debate en redes sociales, con usuarios divididos entre quienes consideran que se deben respetar los códigos de vestimenta en lugares religiosos y quienes creen que las restricciones son obsoletas y discriminatorias. Mientras tanto, la Catedral de Sevilla no se ha pronunciado al respecto.