Deja el coche mal aparcado y al volver se encuentra con esta increíble nota en su parabrisas

Cuando uno va con prisas a algún lugar, hay ocasiones en las que no presta mucha atención a cómo ha dejado todo a su paso porque no tiene tiempo para revisar los detalles, algo que a veces también provoca que uno no aparque del todo bien dentro de su plaza. Y, como es de imaginar, esto es algo que no suele hacerle mucha gracia a los otros conductores, ya que suele suponer un problema a la hora de pasar con otro coche o al aparcar en la plaza de al lado, ya que tienen menos espacio del que deberían. Aun así, la mayoría de conductores tienden a ignorar este tipo de situaciones porque no tienen forma de hacerle llegar la queja al conductor.

Pero, por lo que parece, esto no supone un problema para la persona que le dejó esta nota a la tuitera Micaa. Porque, tal y como ha compartido en las redes, alguien le dejó el dibujo de una tortuga junto a un texto en el que que le invitan a pintarla para ver si así aprende a no salirse de la línea al aparcar. Y, como era de imaginar, esta ingeniosa y divertida forma de hacerle llegar la queja le ha hecho especial gracia a la tuitera, quien confiesa que encontrarse esta nota le ha alegrado la semana. Pero, más allá de las risas, hay varios usuarios que se han preguntado si al final habrá pintado la tortuga o no, algo que ella con mucho humor ha respondido que sí que ha hecho.

Esta es una idea que ha encantado a muchas personas, ya que es una forma maravillosa de recordar a los conductores lo importante que es aparcar bien a la vez que se les sacan una sonrisa. Y, precisamente por ello, muchos tuiteros han confesado que están deseando imprimir una copia para poder dejársela a aquellos que hayan aparcado mal. Por tanto, no sería de extrañar que esta tortuga empiece a aparecer por muchos más parkings a raíz de este tuit, algo que podría ser muy divertido de ver.