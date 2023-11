La demoledora respuesta de AEMET a una conspiranoica de los chemtrails: "¡Estamos hasta las narices de ver día sí y día también fumigar los cielos!"

Desgraciadamente de la mano de Internet y las redes sociales han llegado a la vez la época de mayor información y de mayor desinformación que ha vivido nunca el ser humano. Tenemos al alcance de nuestros teléfonos y ordenadores prácticamente cualquier cosa que queramos saber, leer, ver o investigar.

Pero a la vez todo eso ha provocado una ola en los últimos años de teorías conspirativas y fake news preocupante. Cada vez es más gente la cree cosas absurdas como que las vacunas sirven para que nos metan chips en el cuerpo, los aviones nos rocían productos químicos e incluso que la tierra es plana. Recientemente uno de esos conspiranoicos que cree en la teoría de los chemtrails: "los fumigadores parece que ya hasta se pitorrean de nosotros".

Otra tuitera llamada Susana, que anda igual de perdida, aprovechó el tuit para preguntarle a AEMET por lo que estaba pasando: "¿Sois tan amables de decirnos que están haciendo y echando esos aviones? ¡¡Estamos hasta las narices de ver día sí y día también fumigar los cielos!!"

La respuesta de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana no pudo ser más brutal: "Hola, Susana, lamentamos decepcionarte, pero es agua".

Además han compartido el enlace a un documento en el que explican en que consisten las estelas de condensación y desmintiendo toda teoría conspirativa que habla de chemtrails o de fumigar a la población. "Las estelas de condensación son nubes de hielo, en forma de largas líneas, que surgen en ocasiones al paso de un avión, por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores. A veces también se forman otro tipo de estelas en la punta de las alas, por condensación del vapor atmosférico a causa de la bajada de presión y temperatura que se produce al paso del avión, pero estas últimas suelen ocurrir en el despegue y el aterrizaje, no durante el vuelo en niveles altos, y duran mucho menos".

Además apuntan a un estudio de la Universidad de California de Shearer en 2016 (Shearer C. et al., 2016) que presentaba la opinión de 77 científicos expertos en química atmosférica o en geoquímica. 76 de ellos no encontraron ninguna evidencia de un secret large-scale atmospheric program (SLAP), o programa atmosférico secreto de gran escala".