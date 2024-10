Despierta de la anestesia y no recuerda a su novio: la surrealista reacción de una chica arrasa en redes

Sabemos que la anestesia a veces nos puede hacer sentir como si estuviéramos en otro mundo, incluso un poco "borrachos" después de una operación. Pero lo que le ocurrió a esta chica es algo fuera de lo común y ha sorprendido a a miles de personas. En un vídeo de TikTok publicado por Ceciarmy, se puede ver a la joven despertando aún bajo los efectos de la anestesia y en un estado de confusión total. Lo más sorprendente es que no reconoce a su propio novio.

El vídeo, que ya ha acumulado más de 3 millones de reproducciones, muestra a la chica mirando a su pareja, claramente confundida, diciéndole "me gustas y eres guapo". Entre risas, el chico decide seguirle el juego y responde: "Voy a explotarte la mente ahora mismo, ¿sabes cómo?". Acto seguido, le da un beso en los labios, lo que provoca una reacción absolutamente increíble en la joven: "¡Este chico guapo me está besando!", exclama, mientras su novio no puede contener la risa ante lo surrealista de la situación.

La publicación ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales, con frases como "Se enamoró dos veces" o "¿Esto lo puede provocar la anestesia?", en referencia al inesperado efecto del medicamento sobre su memoria. El video no solo ha sido motivo de risas, sino que también ha abierto conversaciones sobre las curiosas reacciones que algunas personas pueden tener bajo anestesia, destacando lo impredecible que puede ser este estado.

Lo que es seguro es que, además de las risas, esta historia ha tocado el corazón de muchos usuarios, que no han podido evitar ver la dulzura detrás de este momento, en el que, a pesar que no sabía que era su novio, sabía que sentía algo muy fuerte por él.