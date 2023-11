El desternillante vídeo del tiktoker Oscar Font cortando un pollo por primera vez

Es verdad que en los últimos años en los medios de comunicación y las redes sociales hemos gastado la palabra viral. Yo soy uno de los que más de una vez la ha usado a la ligera pero no en esta ocasión.

Estamos ante uno de los videos más divertidos que he visto este año, un vídeo que es además de los más virales después de que en apenas 24 horas haya sido reproducido por más de 13 millones de personas en TikTok, este arrasando también en Twitter y me haya llegado casi a la vez por varios grupos de WhatsApp.

El protagonista es un joven tiktoker catalán de 22 años, llamado Oscar Font, que lleva subiendo vídeos con regularidad desde 2020. Su desparpajo, su particular sentido del humor y la forma con la que cuenta su vida amorosa, sus incursiones en la cocina o situaciones del día a día ha hecho tenga más de 630.000 seguidores.

Pero tras tres años en TikTok ha sido su último vídeo, en el que intenta cortar un pollo por primera vez en su vida, el que se ha convertido rápidamente en su mayor éxito.

"Cortando un pollo por primera vez en mi vida… me siento orgulloso de ser adulto, pero el mal rato que he pasado pa’ mí se queda", ha escrito en la descripción de este genial tiktok que ya han visto más de 13 millones de personas y que ha acumulado 1.8 millones de 'me gusta' y 29.000 comentarios.

Lo que ocurre en el vídeo sólo puede describirse como una obra de arte del humor y el día a día. Oscar empieza diciendo que "llevo más de un año independizado viviendo completamente solo y me voy a enfrentar a mi mayor miedo" mientras enseña el pollo que tiene delante.

Después cita este vídeo de la cocina del pirata en el que enseña como cortar un pollo y se propone intentarlo. "Somos una generación muy preparada académicamente pero a mí no me hagas cortar un pollo, por favor".

Oscar explica que intenta ser un adulto funcional y por eso fue al supermercado para comprar carcasa de pollo para hacer un caldo. Una vez allí se dio cuenta de que era mucho más rentable cortar el pollo entero y así podía comerse un día las alitas, otro las pechugas, otro las patas de pollo y usar la carcasa para el famoso caldo.

Las expresiones, arcadas, gestos y, en general, toda la odisea de Oscar mientras se enfrenta a ese pollo están provocando carcajadas a todos los que ven el vídeo.

Al final y tras mucho sufrir lo consigue. "Me acabo de convertir en una persona adulta", sentencia antes de explicar que "tengo las carcasas, las pechugas de pollo, los dos muslos y las alas. No me he sentido más orgulloso de mi, bueno ahora me da pena por el pobre pollo. Pero sabes lo que me da pena, la peste que me hacen las manos":

"El orgullo que sentí cuando terminó de cortar su pollo. Te entiendo total Oscar, me da un ASC0 terrible tocar cualquier tipo de carne cruda", comento @betaentrelibros mientras que @sophiacarolinap aseguro que "8 años independizada, casada y con 2 hijos y yo un pollo entero no lo corto ni a palo, lo compro limpio, en partes y deshuesado".