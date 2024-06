Le dice a su profesor de Física del instituto que ha terminado la carrera y todos aplauden su conmovedor mensaje

Tener el número de teléfono de un profesor no es algo habitual. Esto significa que la relación con este docente es muy estrecha y buena. Sin embargo, no siempre se tiene esta buena relación con estos educadores, pues suele predominar una relación más distante. No obstante, un alumno ha demostrado en Twitter que existen excepciones.

La cuenta de Twitter @alvarocascales_ ha compartido una publicación que ha recibido casi el aplauso unánime de los cibernautas. El joven explica en la descripción de la imagen: "Le escribí a mi profesor de Física del insti para decirle que ya había terminado la carrera y se me ha metido algo en el ojo con la respuesta". Reconocemos que nosotros también nos hemos emocionado con este mensaje.

En esta conversación de WhatsApp el tuitero le envía una foto de él haciendo una presentación sobre Física y le escribe lo siguiente: "Ya soy físico!! Me he acordado de ti, además hoy que es la selectividad y yo entré a la carrera de Física sin saber lo que quería hacer solo porque me gustó mucho la asignatura que diste en 2 de Bachiller. Y aquí estamos".

El profesor respondió con un texto muy emotivo. "Muchísimas felicidades. Apuntabas maneras y ya lo has conseguido. Ser Físico es de las profesiones más difíciles de las ciencias y haberlo conseguido tan joven te debe llenar de orgullo. Yo así me siento: orgulloso de haber compartido contigo el amor a la ciencia. Enhorabuena, y gracias por el mensaje: me has hecho feliz", le responde el profesor.

Este mensaje no solo ha emocionado al joven, sino también a todo Twitter. La publicación ha conseguido 356 mil reproducciones y decenas de comentarios, la mayoría de ellos elogiando al profesor: "Los profesores de los que se tiene el número de WhatsApp son los mejores", escribe uno; "Estos son los profesores de verdad, los que tienen vocación por enseñar a otras personas, que les gusta compartir sus conocimientos, los que hacen que te guste su asignatura, y los que se alegran por tus metas. Ojalá todos fueran así. Muchas felicidades por tu hazaña", comenta otro.