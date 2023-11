El dúo de tiktokers valenciano que se manifiesta en Inglaterra a favor de la buena paella: "No more chorizo"

Si hay algo por lo que no pasamos los españoles es que nos traten de vender nuestros platos típicos como lo que no son. Esto lo sabrá cualquiera que haya estado en otro país y se le haya ocurrido la no muy brillante idea de pedir alguna comida de España. En ese caso, las probabilidades de que te sirvan algo que consiga recordarte los sabores de casa son pero que muy bajas.

Seguramente algo así les ocurriría a Jajajaers, este dúo de valencianos con casi 40 mil seguidores en TikTok. En su vídeo más reciente, los chicos recorren el barrio londinense de Camden Town y su famoso mercadillo callejero con un par de pancartas que protestan contra la forma en la que los ingleses cocinan la paella.

En concreto, hay un ingrediente que no perdonan, y no es otro que el chorizo. Al tratarse de otro producto típico español, los ingleses relacionan este embutido con otros platos de nuestro país y les da por mezclarlo, resultando en algo que los valencianos consideran toda una aberración: paella con chorizo.

Por eso, la primera pancarta que sostiene uno de los tiktokers en su vídeo, que va camino de los 30 mil likes, dice lo siguiente: "No more chorizo in the paella, please", o sea, "No más chorizo en la paella, por favor".

En el tiktok se graban a ellos mismos, detenidos en medio de todo el barullo de gente que pasea por el mercadillo, y muestran sus reacciones. Muchos se giran para ver lo que pone y la mayoría se ríen o, en su defecto, les miran extrañados y se vuelven a dar la vuelta. Otros incluso se llegan a hacer selfies con el tiktoker.

El segundo cartel que llevan los valencianos reza: "Stop saying valencian paella when is rice with things", es decir, "Dejad de decir paella valenciana cuando es arroz con cosas". Esta es una expresión muy utilizada para desacreditar las falsas paellas y, en esta ocasión, la utilizan en contra de todos esos restaurantes ingleses que en su carta tienen "valencian paella".

En los comentarios del tiktok viral se ha replicado el eterno debate, y muchos usuarios afirman decir que han comido paella con chorizo en España. "Pues yo soy española y me encanta echarle chorizo", afirma una defensora de esta versión del plato. En general hay respeto, pero también muchos puristas de la clásica paella. "Lo siento, yo me hago un arroz con pollo y chorizo, que está de muerte. Eso si, no lo llamo paella para que nadie se me eche encima!", comenta otra usuaria.