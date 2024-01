Enseña la conversación de WhatsApp que tuvo con una compañera de la universidad y abre un intenso debate en TikTok

De nuevo Tik Tok ha conseguido abrir un debate respecto a un tema muy polémico entre los jóvenes: la rivalidad entre compañeros de clase. Esto ha sido algo que siempre ha ocurrido entre aquellos que toman apuntes y aquellos otros que les piden esos apuntes. A veces nos encontramos con personas que sin ningún problema comparten contigo los ejercicios que han hecho o las notas que han tomado durante clase, pero otras veces no resulta tan sencillo conseguir esto.

Es exactamente lo que le ha ocurrido a la tiktoker @paola_morales31, quien explica en un vídeo de esta red social lo que le ha ocurrido con una compañera de la carrera. En la publicación, la joven enseña la conversación de WhatsApp que ha tenido con esta compañera, en la que Paola le pide un ejercicio de una de las asignatutas, y lo que le responde.

"¿Podemos hablar de la falta de compañerismo y lo mal que queda?", comienza el vídeo la joven. Explica que el día anterior a esta conversación ambas habían estado hablando en persona sobre el examen de la asignatura de Contabilidad. Sin embargo, la tiktoker se da cuenta de que hablan de un ejercicio que ella no tenía hecho, por lo que decide entonces hablarle por WhatsApp a esta compañera para pedirle esta actividad. "Una pregunta, ¿tienes hecho el ejercicio 14 de Conta?", le escribe Paola.

Su compañera le responde con un simple "Si", por lo que la tiktoker sigue la conversación para intentar que se lo mande. "Me lo podrías pasar por fa? Es que ese no lo tengo y como me dijiste que era importante", le manda ella. A continuación, la otra le envía: "Ahora estoy dando clases pero cuando llegue a casa te paso foto". @paola_morales31 le contesta que no pasa nada, que cuando ella pueda le mande el ejercicio y le da las gracias.

Sin embargo, el problema viene ahora. Pasan las horas y la joven no recibe la foto que estaba esperando del ejercicio. "Por la noche le iba a escribir, pero dije "no", no vaya a ser que suene un poco pesada. Mejor se lo escribo mañana por la mañana", reflexiona Paola. Por lo que al día siguiente le manda otro mensaje y tras pasar otra vez tres horas sin responderle, le vuelve a mandar otro mensaje: "Bueno supongo que no querrás pasármelo. No pasa nada".

El vídeo termina con una pequeña reflexión de esta tiktoker: "Si tú me preguntas a mí algo y yo sé la respuesta y tengo la oportunidad de explicártelo, yo te juro que hasta te hago un vídeo y te lo explico". Incluso, dice que lo volvería a explicar una segunda vez si no lo entendiera esa persona. "Pero hay gente que le falta compañerismo, que es egoísta y te juro que hasta me dan pena, porque en el día de mañana los que más van a sufrir son ellos", acaba diciendo.

Como siempre ocurre, los comentarios de los usuarios han sido muy variados. Algunos apoyan a la tiktoker: "No entiendo a quienes ven la carrera como una competición, deberíamos ayudarnos entre todos para ser mejores profesionales en el futuro". Sin embargo, la joven también ha tenido detractores, como el usuario que escribe "También ver la otra cara de la moneda, a final de carrera una chica me pidió X cosa que durante la carrera nunca compartimos o hablamos".

Sin duda, la etapa universitaria es una de las más bonitas de nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces tenemos que lidiar con personas con falta de compañerismo, egoístas y que se toman los estudios como una competición. Esperamos que a Paola finalmente le mandaran ese ejercicio que no sabía hacer y que el examen le haya salido lo mejor posible.