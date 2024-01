Su hijo le deja a cargo de su Tamagochi, y se le muere en menos de una hora: "52 minutos me ha durado mi nieto"

Aunque uno pueda pensar que cuidar de un Tamagochi es algo realmente sencillo de hacer, solo porque los niños consiguen encargarse de ellos sin ningún tipo de problema, la realidad es que estos pueden llegar a ser mucho más complicados de lo que se imaginan. Porque, si uno se despista por un momento o no le atiende lo suficientemente bien, es inevitable que este termine muriendo y obligando a la persona a reiniciarlo para empezar de cero esta crianza.

Y, sin duda, esta tiktoker ha sido testigo en primera persona de lo difícil que puede ser mantenerles con vida, porque, pese a que su hijo le había pedido que lo cuidara, ha confesado a las redes que "ha decidido emprender un viaje astral" tan solo 52 minutos después de que ella empezara a cuidarlo. Según ha compartido, su hijo lo ha estado cuidando con mucho cariño desde que lo recibió como regalo de Reyes, pero, como no podía llevárselo a clase, le ha pedido a su madre que lo cuidara mientras no estaba.

Aun así, parece que ella no es la única que ha tenido este tipo de problemas, ya que una de las espectadoras ha confesado que ella también tuvo problemas con el de su hija, porque, aunque le explicó todo lo que tenía que hacer, en el momento de la verdad no consiguió que dejara de pitar. Por ello, al final terminó optando por apagarlo y "acabar con su sufrimiento" porque no entendía cómo cuidarlo.

Por suerte, parece que el hijo de la tiktoker no se lo ha tomado mal, porque, tal y como ha compartido en otro vídeo, el pequeño se limita a quejarse de que su madre no ha conseguido que sobreviva "ni un día" desde que ha empezado las clases. Sin duda, parece que el pequeño tendrá que explicarle a su madre con mucha calma cómo cuidarlo bien si quiere que al próximo día no vuelva a encontrarse con el mismo problema.