Un español muestra su trabajo en Holanda por el que gana 15 euros la hora y las redes alucinan

Se dice que algunos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. No sabemos en qué grupo te incluirás tú, pero de lo que estamos seguros es que si te pagaran por trabajar poco, lo aceptarías. Siempre ha habido emigraciones a otros países en busca de trabajo y de una vida mejor, y el vídeo que os mostramos a continuación es un ejemplo de ello. Este joven buscaba un futuro mejor en otro país y vaya si lo ha encontrado...

El tiktoker @sandalioestalone ha compartido un vídeo que estamos seguros de que ha despertado el interés de muchos por emigrar a Holanda. Este chico, Rodri, ha grabado cómo es su trabajo en este país por el que gana 15 euros la hora. Antes de ver el vídeo podríamos pensar que se trataría de un oficio para el que se requiere gran esfuerzo, ya sea físico o mental, pero nada más lejos de la realidad.

El tiktoker escribe en esta publicación "15 euros la hora por vaciar macetas de agua". En ella se ve cómo este chico coge maceteros sin ninguna planta en su interior, pero llenos de agua, de una estantería y los vacía en una caja. Después los coloca uno encima del otro. Además, el tiktoker dice en el vídeo irónicamente "¡Qué trabajo más complicado! Es super complicado, ¿verdad?".

El vídeo ha conseguido más de 406 mil reproducciones y ha provocado un gran revuelo por esta red social. Algunos usuarios han comentado la publicación, muchos de ellos flipando con este trabajo: "Si te dejan tener los auriculares puestos es el trabajo de mi vida" o "¿Dónde pongo el currículum?". Además, otros han destacado la suerte que tiene de que no le hayan pedido mucha titulación para poder trabajar ahí: "En España te piden 2 años de experiencia para trabajar en eso". Aunque otras personas no ven con tan buenos ojos este trabajo: "No le desearía ni a mi mayor enemigo tener el trabajo que tienes tú, animo bro".