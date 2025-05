Tres alumnas versionan a Becky G para un trabajo sobre Lorca: "Espero que tengáis la mejor nota de la clase"

Siempre se ha dicho que las cosas se aprenden mejor si tienen melodía. Desde pequeños nos enseñan canciones que nos ayudan a memorizar cosas como el abecedario o las tablas de multiplicar, y algunos mantenemos la costumbre de meterle melodías a cosas que queremos aprender. ¿Y por qué no aplicar esta estrategia a otros aprendizajes, como la historia o la literatura?.

Tres chicas han llevado esto a un nuevo nivel, al presentar en su clase una canción dedicada a Federico García Lorca al ritmo de Mayores de Bad Bunny y Becky G. La canción original habla de la preferencia de la cantante por los hombres que la superan en edad, y las chicas que hicieron la versión han jugado con la figura de Lorca para crear una canción divertida, educativa y sobre todo pegadiza.

La canción incluye joyas como: "A mí me gusta que me digan poesía al oido por la noche mientras estudio filosofía", "No importan unos siglos de más", "A mi me gustan poetas, de los que me escriben letras, de los que abren la libreta y me mandan canciones", "A mi me gustan romances, que no salgan de mi boca los versos que quiera hacerme y que me vuelvan loca, Lorca". A lo largo de la nueva letra incluyeron pequeñas referencias a la vida de Lorca y a su relación con Salvador Dalí, entre otros datos de su persona y obra.

Se ha subido un TikTok de las tres actuando la canción delante de su clase, y el vídeo ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones, y a la gente le ha encantado. "La clase de al lado cuando estoy haciendo el examen mas importante del curso:", "Me acaban de cobrar tres romances, dos sonetos y un serventesio", "Espero qué tengáis la mejor nota de la clase", "A lo que me refiero cuando digo que quiero proyectos divertidos:" son algunos de los comentarios más destacados.

Esperamos que sea cual sea el trabajo que estaban presentando sacaran un diez, y que dentro de poco veamos Mayores (versión Lorca) en todas las listas de éxitos musicales, ya que como dicen ellas "Yo no quiero un Quevedo que no sepa nada, yo prefiero un Lorca que me de la talla".