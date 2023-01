Esta carta a los Reyes Magos de un niño conmueve a Twitter por sus originales peticiones

Uno de los momentos más sagrados para un niño es el proceso en el que escribe la carta a los Reyes Magos. Normalmente, los niños suelen pedir los juguetes de moda o el producto con el que se hayan encaprichado ese año.

Sin embargo, en los últimos días ha habido una carta que ha maravillado a Twitter por las sinceras peticiones que ha hecho Tristán, su autor.

La madre del joven compartió en la red social el texto manuscrito de su hijo, llenándose de reacciones con más de 26 mil 'me gusta' o 2 mil retweets. "Lo que mi niño le pide a los Reyes Magos no son cosas", escribió.

En la carta se puede leer que Tristán pidió "saber todos los idiomas del mundo", "saber hablar con los animales" o "saber el nombre de todos los pájaros". Pero también tuvo en cuenta a los demás pidiendo que los estorninos anidaran en el jardín de su abuela.

En último lugar, el niño deseó que "la gente solo grite para cantar", lo que enamoró a los usuarios de Twitter que comentaron lo bonito y la sensibilidad que desbordaba su carta.

"Gracias a todos los que habéis apreciado la carta de mi hijo y os habéis sentido emocionados con sus deseos, he tratado de responder y agradecer a cada uno de vosotros pero no me es posible", aseguró su madre.