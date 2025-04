Esta chica cometió el error de pedir una tortilla de patatas en Francia: esto es lo que le sirvieron

La gastronomía española es un bien cultural que levanta pasiones y conflictos territoriales según en qué día de la semana nos encontremos. A veces se trata de discutir sobre el mejor plato identificativo de una Comunidad Autónoma - spoiler: nunca lo será el bocata de calamares. En otras ocasiones se trata de discutir sobre los métodos perfectos para hacer un plato perfecto - spoiler: la tortilla de patatas se ha de respetar sea con o sin cebolla. Y, sobre todo gracias a las redes sociales, estos debates se pueden elevar a un conflicto internacional que ríete tú de nada que pueda liar Trump - spoiler: esta vez el enemigo es Francia.

"POV: eres española y pides tortilla de patatas en Francia". Con esa frase y enfocando al menú da comienzo el tiktok viral que ha cogido a todo el mundo por sorpresa. En esos primeros segundos uno considera varias opciones: la tortilla puede estar muy poco hecha, demasiado hecha, cocinada con mantequilla, servida junto a un cruasán… Sin embargo, el verdadero horror llega cuando se mueve la cámara y… bueno, mejor mirad el vídeo directamente.

Una tortilla de patatas es, en este restaurante en particular, un taco de patatas fritas. En una masa fina típica de fajitas y burritos, técnicamente una tortilla, se sirven unas patatas fritas tipo deluxe de cierta cadena de comida rápida. Por encima de la torta se sirve lo que parece ser salsa brava o de tomate, además de un extra de queso. Pero lo que ese plato no contiene es un mínimo de identidad de una tortilla española de verdad. Así que los comentarios no se han hecho esperar, destacando una vez más el humor español cuando se producen estas situaciones que, de alguna manera, nos ofenden en lo más profundo de nuestro ser.