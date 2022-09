Esta tiktoker se ha hecho viral replicando los looks de las famosas con bolsas de basura

Bueno, bonito y barato. Así podemos definir el perfil de Angelica Hicks, esta tiktoker de 29 años que se ha convertido en la sensación de las últimas semanas. De profesión ilustradora, la británica se ha vuelto viral tras imitar uno de los últimos looks de Ana de Armas, pero en su versión más low cost.

Su cuenta de TikTok acumula más de 79k seguidores, y muchos de sus vídeos cuentan con más de dos millones de visualizaciones. Lo que empezó como una cuenta que parodiaba fotografías de famosas, ha derivado a un total hack de moda.

Cualquier cosa que tengas en casa sirve, desde papel higiénico, papel de aluminio, bolsas de basura o un jarrón mezclado con prendas básicas que todos podemos tener en el armario. Angelica no tiene límites en su imaginación y ha utilizado también barras de pan y hasta lonchas de jamón.

Desde editoriales de moda, desfiles de grandes diseñadores, hasta looks de la alfombra roja o 'street style', Angelica se atreve con todo. Algunas de las celebridades cuyos looks ha replicado son Dua Lipa, Kyle Jenner, Kim Kardashian, Scarlett Johansson, Lil Nas, Rosalía o hasta la maravillosa Cate Blanchett.

"No me va a tragar la pobreza", rezan muchos de sus comentarios; y es que sus diseños son demasiado aproximados a la realidad. ¿Quieres vestirte como Florence Pugh en el Festival de Venecia? Saca papel y boli, porque vas a necesitar flores, tul (mucho tul), papel de aluminio y el toque maestro: purpurina.

Está claro que imaginación no le falta (y tampoco buena dosis de sentido del humor). Por cierto, ahora ya no tienes excusa para poder hacer un diseño fácil y sencillo y sentirte como una estrella por una noche; eso sí, no sé si el papel higiénico es la mejor opción...