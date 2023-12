Un estadounidense critica a otro por irse a España a "vivir un estilo de vida europeo improductivo" y se lleva un zasca brutal

No es la primera vez que un vídeo de alguien extranjero residente en España se hace viral en redes. De hecho, es algo que ocurre bastante a menudo. En el caso de los estadounidenses, la cosa suele ir más allá de algún que otro choque cultural cotidiano y son muchos los norteamericanos que se han viralizado tras grabarse contando lo felices que son viviendo en nuestro país.

Uno de los últimos vídeos de este estilo lo protagoniza un joven estadounidense de Dallas, Texas, residente en Oviedo. La cuestión es que el clip ha llegado a Twitter a través de otro usuario estadounidense, el cuál lo compartió junto a la siguiente reflexión: "Imagínate dejar Estados Unidos para vivir un estilo de vida europeo improductivo en España".

En el vídeo que adjunta al tuit podemos ver a un chico norteamericano paseando por las calles de Oviedo mientras comenta las razones por las que ni se le ocurriría volver a su país. "Mis padres me han preguntado si me mudaría de vuelta a los Estados Unidos, porque obviamente aquí los salarios son diferentes que en EE. UU", dice refiriéndose a España.

Como comenta a continuación, "aquí es básicamente imposible ganar tanto dinero como en Estados Unidos". Pero para él eso es lo de menos: "Yo les contesté que si me mudara ya no podría seguir tomándome un vermú a la una de la tarde o tres platos de comida con café y vino incluidos como por 20 pavos".

"Pero, sobre todo, apenas podría digerir la idea de volver a estar rodeado de franquicias o de tener que usar el coche después de haberme acostumbrado a caminar, porque aquí vivo básicamente en el centro", continúa diciendo.

En esta clase de vídeos, siempre acaba saliendo el tema de las ciudades transitables: "Aquí voy a todas partes andando, y 20 minutos paseando no es lo mismo que 20 minutos conduciendo. Voy por ahí sonriendo a las abuelas, saludando a los niños... me siento persona".

Volviendo al tema del dinero, este usuario vuelve a destacar la gran diferencia entre la mentalidad española y la estadounidense: "Si ganaras un salario de 90 mil euros anuales en el norte de España, donde vivo yo, te podrías permitir cosas como ir al trabajo en limusina o al club de tenis al salir de trabajar. Aquí lo normal es ganar unos 30 mil euros anuales, eso es clase media".

"¿Debería volver a Dallas a estar dos horas en el coche de camino al trabajo, volver a casa y no tener tiempo para hacer nada? Ni de broma", insiste. Y por último añade: "De verdad que me encanta Estados Unidos, pero es que aquí hasta el estado de ánimo general de la gente es diferente. EE. UU se siente en un estado de crisis constante".

Lo que ha causado controversia en Twitter, claro, no ha sido el vídeo del norteamericano elogiando la calidad de vida en España, sino la crítica que le hace el usuario que compartió el vídeo en la red social. Basta con leer las respuestas y los citados para darse cuenta de que la mayoría prefiere trabajar para vivir que vivir para trabajar.

"Bro, the spanish siesta eats the american dream" (Hermano, la siesta española se come al sueño americano), dice una de las respuestas con más likes. En la misma línea, otra usuaria le contesta que "Además en España no te arruinas si te rompes una pierna, eso es definitivamente una ventaja", refiriéndose al sistema de sanidad privada de EE. UU.

No obsante, el mayor zasca es el que le ha hecho el tuitero @billydors, el cual se ha llevado un millar de retuits y unos mil likes al citar el tuit original y dejar caer tremenda bomba: "Sorry, I don't speak tiroteo escolar, muerte por fentanilo and arruinado por facturas médicas".

En las respuestas a su tuit viral, @bilydors ha tenido que aclarar que no está criticando al chico del vídeo, sino al norteamericano que lo compartió en Twitter refiriéndose al estilo de vida español y europeo como poco productivo.