Explica cómo hacer el mejor café del mundo y el vídeo acaba en drama y llanto

El estrés y los estudios siempre van de la mano. Cualquier estudiante sabe lo cansado que es el estudio y la cantidad de veces que te tienes que quedar hasta altas horas de la madrugada intentando aprenderte la lección. Por ello, muchos de estos alumnos echan mano del café para mantenerse bien despiertos y despejados. Eso es lo que le ha ocurrido a esta joven del vídeo.

La tiktoker @las.popis ha decidido compartir un vídeo con sus seguidores sobre lo bien que le había salido el café ese día. Muy orgullosa muestra esta bebida sobre un escritorio repleto de utensilios para estudiar: subrayadores de todos los colores, bolígrafos, ordenador, apuntes, estuche, etc. Al comienzo del vídeo explica "He conseguido dar con el mejor café del mundo". El contenido del vaso, en efecto, tiene muy buena pinta.

Entonces se dispone a aclarar cómo conseguir un café como el suyo: "En la cafetera primero pones". Pero ahí se para la explicación, porque lo que ocurre después es totalmente inesperado. Al estar tocando el vaso durante la explicación, de pronto lo empuja sin querer y su contenido se vuelca por toda la mesa.

Agobiada, la chica se queja: "Jopeta, no. ¿Qué hago?, por favor ven a ayudarme". Y no es para menos esta angustia porque además de la mesa de estudio, el café también ha salpicado toda la pared. Entonces se percata de que no sabe dónde había metido su diario: "¿Dónde está mi diario? ¡No! Todo el papel, ¡no!".

Se rompe a llorar y mientras exclama: "¡Una piscina! Se me ha jodido todo ya". A la vez va enseñando el desastre que ha dejado el café a su paso: un estuche manchado, los subrayadores mojados... Pero, parece que lo que más le preocupa a la joven es su café, pues al final del vídeo se le escucha decir "Y sin café...".

El vídeo ha superado ya las 6 millones de reproducciones y los comentarios son de lo más graciosos. "Es obligatorio botar el café para que sea el mejor café del mundo?", pregunta uno; "Una pregunta i si no tenemos escritorio donde lo tiramos?", escribe otro; "Es necesario que los subrayadores prueben el café para que sea el mejor o me lo puedo beber yo solo?", se ríe otro.

Esperamos que esta estudiante pudiera limpiar finalmente todas sus cosas y siguiera estudiando. Pero, lo que esperamos impacientes sobre todas las cosas es la receta de este café, considerado "el mejor café del mundo".