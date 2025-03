El fenómeno viral de Fingus, la nueva mascota favorita de todo Internet

Nunca sabes cuál va a ser el siguiente fenómeno viral de internet. Ahora mismo uno de los vídeos más populares de Instagram es el de Fingus bailando al ritmo de Africa de Toto. Creado por Nathaniel White, este peculiar vídeo empieza como un baile cualquiera antes de dar pie, en primer plano, a un dedo medio. Está decorado con un anillo que tiene ojos bailongos, además de una mancha de tinta que emula una boca. ¿Resultado? Se convierte en una cabeza, mientras que el índice y anular se convierten en sus manos. Por eliminación, pulgar y meñique conforman las piernas.

Fingus es una especie de araña simpaticona que alegra a cualquiera que le eche un ojo. No es nada especialmente novedoso, pero de algún modo Nathaniel ha encontrado la forma de hacerse viral, incluyendo publicaciones duales de otras cuentas que aumentan su alcance. Fingus, eso sí, no está solo, dado que cuenta con algunos compañeros que le hacen coros en otras covers. Como en esta de Take On Me.

Es como si de repente hubiéramos descubierto toda una raza de pequeños seres que han decidido salir a la luz a través de las redes sociales. Les gusta el ritmo y pasarlo bien y a la gente le hace feliz verles. Algunas personas ya han empezado a dibujar fanarts de Fingus, además de que en comentarios se agrupan peticiones de la gente sobre futuras canciones que debería bailar esta curiosa criatura. Lo que está claro es que una idea sencilla puede ser brillante y resonar con millones de personas. No deja de ser tan solo una mano, pero ha acabado adquiriendo vida propia y transformándose en algo mucho, mucho más grande.