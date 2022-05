Fernando Alonso se codea con streamers y recibe insultos de otros creadores VIP en la F1 de Cataluña

Que no todos los streamers son tan hábiles en IRL como Kidi es algo que no hace falta dejar por escrito. Ibai, uno de los culos más inquietos entre los creadores de contenido, forma parte de ese club de personas socialmente hábiles y lo demostró en el Gran Premio de Fórmula 1 de Cataluña, donde también asistieron influencers con menos tablas a la hora de comportarse en público.

El vasco se animó junto a un nutrido grupo de colegas a acercarse a la madre de todos los eventos deportivos en España (con permiso de los Clásicos), y sin ser tan aficionado al motor como Ander Cortés, disfrutó de una visita privilegiada a los boxes de Alpine, el equipo para el que corre Fernando Alonso.

"Primera vez que vengo a ver la F1, hablo con Alonso, le deseo suerte y termina noveno después de salir el último. De nada chavales", bromeaba Ibai. Recordemos que no tiene ni carnet de conducir y que la anterior vez que estuvo en un circuito fue de paquete en una carrera de grúas. Ander, ganador de aquella competición, experto en sim racing y muy motorhead, sí que disfrutó de la experiencia como un enano, igual que Karchez.

Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Guanyar, quien también tuvo un pase VIP pero no lo aprovechó de la mejor de las maneras. El streamer de Team Heretics (recuerda: propiedad de TheGrefg) compartió un contenido en el que abucheaba (al grito de "inútiles") a los mecánicos de Alpine. No queda ni rastro de ese tuit, pero la comunidad no perdona.

"Voy a cometer una imprudencia, mañana salgo en los periódicos", avisaba en broma el día anterior, recordando su pasión por la F1. Lamentablemente para él, la cosa acabó siendo cierta.

El porcentaje de streamers en los pasillos VIP de Montmeló llamó mucho la atención en el gran premio de 2022, y subraya que su influencia ya no es cosa de niños. Nos consta que había tortas entre directivos de prestigiosas empresas para tener un hueco en el circuito, algo que algunos supieron sacar tajada y un buen recuerdo, y otros no tanto.