Le gasta a su abuela gallega una broma diciéndole que es vegana y su reacción es épica

TikTok es ahora mismo el mayor hervidero de Internet en el que se cocina gran parte del contenido que se vuelve viral en todas las redes sociales. Aunque los jovenes son los principales usuarios de esta red social cada vez más gente de todas las edades está empezando a usarla y a ser protagonista de ella.

Recientemente os presentabamos la desternillante cuenta de Teresa "La Pelaya", la abuela soriana que arrasa en TikTok, y ahora es el turno de una abuela gallega que tiene el mismo genio y la misma grandeza.

Fue su nieta la que creo la cuenta @laabumagda en la que la protagonista es su abuela Magdalena Carro, de Cedeira en A Coruña y en poco tiempo con apenas 50 vídeos ya supera los 47.000 seguidores.

Especialmente viral se ha vuelto su ultimo vídeo en el que le gasta una broma a su abuela diciéndole que se ha vuelto vegana de la noche a la mañána.

Cuando la joven llega a casa de su abuela le pregunta si quiere comer callos. "Me volví vegetariana y no como carne, ¿no me puedes hacer unas patatas o una lechuga?", le ha preguntado a la abuela viendo la cara de asombro que se le quedó.

"Come mierda, carallo. Dice que le haga lechuga y no tengo lechuga, ¿cómo que no come carne ni callos?", respondió la abuela que no se creía lo que estaba escuchando. "La empanada tampoco la puede tomar", le dice otro familiar.

"¿Y ahora que le hago de comer?", la abuela ya no sabía ni que hacerla a la nieta, ni tampoco podía freír unos huevos ya que supuestamente se había vuelto vegana. El video de apenas un minuto ya tiene más de cuatrocientos mil reproducciones y comentarios de todo tipo riéndose y encariñandose con la abuela.

La abuela no asimila bien la nueva noticia que le ha contado su nieta, ya que el día anterior había comido chipirones."Eso fue ayer, lo que cambié de chip porque me he dado cuenta que tienen que matar a los animales para comerlos, pero no me puedes dejar sin comer" le respondió la nieta

Finalmente, la abuela le ha dicho que puede comer "todos los bordes de la empanada".