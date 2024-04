Hacen un "simpa" en un restaurante y dejan una reseña negativa. Esta ha sido la aplaudida y viral respuesta del local

En Flooxer ya conocemos muchas historias sobre camareros y sabemos lo dura que es esta profesión. También sabemos que el cliente no siempre lleva la razón y que hay que conocer la historia desde todas las perspectivas. Por ello, también es muy importante escuchar la versión del restaurante.

La cuenta de Twitter @soycamarero ha compartido una reseña de un cliente que había quedado descontento con los servicios de un restaurante. En ella se puede leer: "Estuvimos cenando y la verdad que la comida deja mucho que desear, las croquetas dicen que caseras y la primera ronda nos las trajeron congeladas por dentro que tuvimos que decírselo y nos trajeron otra y aún así no estaban muy hechas. Las patatas igual, por dentro congeladas. Vamos, deja mucho que desear después de leer buenos comentarios. Por mi lado, no volvería".

Sin embargo, esta reseña recibió una contestación por parte del restaurante. "Os fuisteis sin pagar y hubo que perseguiros para que pagárais: irse sin pagar de un bar en este país es un delito de estafa. Creí que habíamos "quedado en paz" cuando finalmente pagásteis. Pero ahora decidís sumar a la lista un delito contra el honor por injurias y calumnias al poner una reseña falsa".

Pero ahí no queda el asunto y el restaurante continúa su mensaje: "Os tenemos grabados en el interior y se os verá corriendo en las cámaras de dentro de la Seguridad Social contiguo a nuestro local, el bar estaba lleno de amigos que pueden testificar cómo ocurrió todo, tenemos el número de la tarjeta con la que pagasteis y tienes el detalle de hacer este comentario con tu nombre y apellidos. Sabemos que llevábais haciendo esto toda la tarde por la ciudad".

Además, termina la respuesta con una advertencia: "Nosotros en vuestro lugar borraríamos esta reseña. Si no es así, el martes pondremos en marcha todos los mecanismos de los que dispone la Asociación Provincial de Hostelería para perseguir este tipo de delitos. Hace falta ser gentuza y mala personas para tratar de estafar a una familia que trabaja de sol a sol para sacar su negocio adelante. Y, no conformes, intentar hacer daño con una reseña falsa. Dices que no volveríais: no tenéis valor para volver".

El tuit ha conseguido más de 243 mil reproducciones y, además, muchos usuarios han querido dejar sus comentarios. La gran mayoría de ellos defienden al restaurante: "¿Desde cuando no pueden se croquetas casera y congelarlas? ¿Ese capullo se cree que estan haciendo la masa en el momento?", o comentarios tan ingeniosos como "A mí lo que me "congela" es que haya personajes así. Podrían ser más "caseros" y no salir de casa".