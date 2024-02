Su hija se queja por las horas que trabaja y la polémica respuesta de su madre está siendo muy criticada

Las redes son un reflejo de nuestro día a día. Cada vez es más común compartir con nuestros seguidores nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros traumas, etc. De esta manera, también es normal dar a conocer nuestra inconformidad con el trabajo. Esto es lo que le ha ocurrido a esta joven, quien ha mostrado su descontento con su jornada laboral.

La usuaria de Twitter @aguantekant ha compartido una imagen de la conversación con su hija. La joven se queja de su horario de trabajo "De 3 a 23 es un montón", le escribe por WhatsApp a su madre. Sin embargo, su progenitora le aclara a su hija que "son las mismas 8 horas", pues explica que le han cambiado el horario recientemente, ya que antes entraba a las 8 de la mañana.

Aun así, la joven escribe "¡Claro! Pero es un horario que no lo tiene nadie. De mierda. Porque claro, me levanto y hago mis cosas ya me fui. Y llego para acostarme". @aguantekant le responde "Eso es trabajar" y un emoticono de resignación.

Está claro que entrar en la vida laboral y adulta es un proceso complejo para muchas personas. Adaptarse al trabajo y al horario es duro y esta madre lo sabe bien. Sin embargo, la reacción de la joven ha sido muy criticada en los comentarios del tuit. "Hace 1 mes busco idónea para farmacia con experiencia para ese horario y no encuentro, parece que les da alergia las 8 hrs", escribe uno. Aunque también ha encontrado sus defensores: "Hay que trabajar para vivir, NO vivir para trabajar! está perfecto lo que reclama la mina", o "Una genia tu hija! Ojalá nunca olvidemos todos que vida hay una y vinimos a disfrutar,las obligaciones nos hacen olvidar esto pero que nunca pierda esa inocencia!".

Sin embargo, lo que más ha destacado ha sido las críticas que ha recibido la madre por la contestación que le dio a su hija. "Tu hija tiene mas pensamiento crítico y opinión propia que vos, lo suficiente para darse cuenta de que vivir generando beneficios a otros por un salario pésimo no es una buena calidad de vida" o "No hay cosa más rancia que ver a padres disfrutando del sufrimiento de sus hijos. Busca apoyo en ti y en lugar de animarla o decirle que vaya mirando algo con mejor horario, te regodeas y publicas en redes su agobio como algo divertido. Luego te quejarás de que no te cuenta nada".

La publicación ha alcanzado casi las seis y medio millones de reproducciones y ha abierto un gran debate en cuanto a las largas jornadas laborales que muchos trabajadores tienes que aguantar.