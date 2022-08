La increíble respuesta que da un comercial a su jefe de ventas por no entender lo que le ha puesto que se ha vuelto viral

Más información La irreal conversación entre una madre y su hija intentando interpretar un sticker de WhatsApp

Las diferencias generacionales se notan, y mucho. Nuevas formas de vivir, estilo de ropa diferente, trato más personalizado, uso de anglicismos, entre otros. Muchas veces, estas generaciones diferentes chocan dando lugar a situaciones realmente graciosas y entretenidas.

Ya sea porque no se entienden entre sí o porque los más chapados a la antigua no quieren llevarse con lo "trendy", las generaciones anteriores suelen ser las que empiecen este tipo de choques.

Pues bien, un choque generacional muy reciente (y que se ha viralizado rápidamente) ha sido el que ha publicado el usuario de Twitter @SergioGlezGV sobre una conversación entre un comercial de Galicia y su jefe de ventas. El tuit cuenta con una cifra cercana a los 10.000 'me gusta' en tan solo un día.

A simple vista, no debería haber ningún problema. Es una conversación entre dos empleados de una empresa. Sin embargo, la gracia está en ese choque generacional que tienen. El comercial en Galicia lleva 23 años en la empresa. Es todo un veterano en su desempeño. En cambio, el jefe de ventas es muy nuevo, lleva solamente dos años.

El jefe de ventas, como cada seis meses, envía a sus empleados la diferencia entre las ventas "sell in" (productos que llegan a los puntos de venta) y "sell out" (productos que se venden en los puntos de venta).

Uno de los comerciales (en particular, el de Galicia) está cansado de no entender los términos que utiliza para definir las ventas. Por ello, harto de la situación, le responde con el siguiente correo. "No tengo ni puta idea que quiere decir eso que está en rojo, ya te comenté un día que no me andes con estas caralladas. Dímelo en castellano".

La respuesta se ha vuelto muy viral y ha recibido una gran cantidad de comentarios. Las opiniones están muy equilibradas. Hay muchos que piensan que se posicionan a favor del comercial, poniendo comentarios cargados de anglicismos de forma irónica.

Sin embargo, hay otros que se posicionan a favor del jefe de ventas y critican el comportamiento del comercial.

