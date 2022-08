La increíble respuesta que da cuando le estaban intentando robar y que ha revolucionado las redes sociales

Más información La conversación de WhatsApp sobre la final de la Champions que ha creado un tenso debate en Twitter

Normalmente, en los grupos de amigos y familiares de WhatsApp, no suele haber temas de conversación muy interesantes. Más si es entre amigos muy cercanos. Posiblemente, casi la totalidad de los mensajes dentro de un grupo de amigos estén relacionados con organizar planes.

Sin embargo, el grupo de amigos del usuario @jeretambu1 iba a tener un tema de conversación muy interesante. Tanto, que luego decidió hacer una captura y subirlo a sus redes sociales. La publicación está cerca de conseguir la cifra de 300.000 'me gusta'.

Agustín Ramírez ha sido el protagonista de una de las historias más extrañas y rocambolescas que han podido suceder. Posiblemente podría hacerse hasta un libro.

Nuestro protagonista estaba caminando por la calle con los auriculares. De repente, ve que se acerca un chico con una bolsa. Agustín se pensaba que se trataría de un vendedor ambulante, por lo tanto, se mentalizó para rechazar lo que le ofreciera. "Creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé para que si me frenaba le decía no gracias", escribió Agustín a sus amigos.

Sin embargo, no se trataba de un vendedor ambulante, sino de un ladrón. El carterista le pidió a Agustín que le diera todo lo que tuviera. Para sorpresa de todos, Agustín no se había percatado de que era un ladrón. Como iba con los cascos y estaba mentalizado para rechazarlo si se trataba de un vendedor, la respuesta que le lanzó ante la amenaza del ladrón fue: "no, gracias".

Por increíble que parezca, el ladrón se fue y ambos siguieron por su camino. La conversación finaliza con una recomendación del propio Agustín para sus amigos: "Así que si quieren robarles díganle no gracias y listo".

El tuit ha recibido una gran cantidad de respuestas. Sin embargo, cabe destacar algunas experiencias parecidas que han dejado los usuarios, como el intento de robo frustrado que tuvo @Eliote87

O la falta de entendimiento entre ladrón y víctima que tuvo @Pau86925256

Incluso, algunos usuarios decidieron incluir memes para complementar la historia.

