Una influencer cuenta lo extrema que es la toxicidad entre las parejas en Corea del Sur

Las diferencias culturales entre países siempre nos sorprenden, y algunas de estas sorpresas no son necesariamente agradables. La influencer @aidavert, residente en Corea desde hace casi dos años, ha decidido abordar un tema del que poco se habla: la toxicidad en las relaciones amorosas coreanas. Lo que ella relata en su reciente vídeo de TikTokes un claro ejemplo de cómo las dinámicas de pareja en este país pueden llegar a niveles extremos de celos y control.

En el post, Aida cuenta una experiencia personal que vivió en un supermercado, cuando accidentalmente chocó con un joven: "En esta situación, como es absolutamente normal, el chico me ha pedido perdón". Lo sorprendente vino cuando la novia del chico, en lugar de actuar con indiferencia o empatía, reaccionó con enfado hacia su pareja solo porque había pedido perdón. Según la influencer, este tipo de reacciones no es un caso aislado. De hecho, ha presenciado repetidas veces comportamientos similares, donde las mujeres se cambian de lado para que otras chicas no pasen cerca de sus novios, una acción que, como comenta Aida, es completamente irracional.

La creadora de contenido aclara que no se trata de una cuestión de género o de machismo, sino de un problema más profundo de control dentro de las relaciones. Estos comportamientos tóxicos, basados en los celos extremos y la necesidad de control sobre la pareja, están tan normalizados en algunas partes de Corea del Sur que incluso pueden pasar desapercibidos para los locales, pero no para los extranjeros que llegan y viven estas situaciones por primera vez.

Este testimonio de la creadora de contenido ha generado una ola de reacciones en redes sociales llegando a más de 3 millones de reproducciones el vídeo. Algunos usuarios comentan: "Creo que el transfondo es que las coreanas son demasiado inseguras", aludiendo a la gran presión que someten a las mujeres en este país.

¿Hasta qué punto puede llegar la toxicidad en las relaciones? Aida, con su experiencia, nos da una idea de los retos que enfrentan algunas parejas en Corea del Sur. Sin duda, este es un tema que genera reflexión, y nos recuerda que el amor, a veces, puede tener un lado menos encantador.