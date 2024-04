Un jamaicano compara el acento murciano con este desconocido dialecto de su país

Los acentos en España otorgan una gran riqueza al idioma español. Existen casi tantos acentos como comunidades autónomas, aunque algunos se han ganado una peor fama que otros. Sin duda, los grandes "perdedores" son los del sur, especialmente el murciano. Sin embargo, parece que este acento también tiene sus seguidores y simpatizantes. Este jamaicano que te presentamos hoy es uno de ellos y ha hecho una llamativa comparación entre este acento y uno de su país.

El jamaicano Tonniel se ha mudado recientemente a Murcia y en su podcast @theyaadmanpodcast ha hablado de este acento con el que se ha encontrado en su nueva tierra. Además, ha contado con la participación de un murciano, Daniel Seguí. La comparación que ha hecho con su país natal, Jamaica, ha dejado sorprendidas a muchas personas.

"El acento murciano, sí. Me encanta, lo puedo entender y me siento identificado con él al ser una persona que habla patois", comienza el vídeo. El joven explica que el patois es una lengua de su país. "Lo que pasa es que el patois no es una lengua escrita. No hay diccionario de patois ni documentos especiales. Solo hay un documento que tradujimos que es la Biblia", continúa.

Tras esta breve introducción a su lengua, empieza la comparación entre esta y el murciano. "El patois es una lengua con mucho acento. Nosotros decimos palabras diferentes, arrastramos algunas palabras, cortamos algunas letras como en Murcia". Además, pone un ejemplo de una palabra con acento murciano que le llamó la atención: "en lugar de decir patatas, dicen "patatah".

El joven murciano invitado al podcast añade una explicación que puede que más de uno no conociera. Explica que el nombre con el que se le llama al acento murciano es "panocho". Sin embargo, especifica que el panocho hace más bien referencia al acento de fuera de la ciudad de Murcia, de las zonas más cercanas a la huerta. Además, el jamaicano le pide a su invitado que diga los nombres de algunos de estos pueblos, por lo que menciona Blanca, Fortuna, Llano de Brujas o Archena, Cabezo de Torres. Además, el joven murciano indica sobre el panocho: "Está guay, es cultura".

El vídeo ha superado las 88 mil reproducciones y también cuenta con cientos de comentarios, la mayoría aplaudiendo esta comparación y la hermandad entre Murcia y Jamaica. Entre ellos destacan "Juntar patois y murciano es algo que no vi venir", "Como murciano, apruebo este video" o "Viva Murcia Pijo!".