Una joven cuenta su experiencia traumática con una cita de Tinder en Londres: "¿Por qué nadie es capaz de responsabilizarse?"

Las aplicaciones para ligar son cada vez más usadas por todas las personas de alrededor del mundo. Se trata de una manera rápida de conocer personas y establecer un pequeño contacto antes de quedar con ellas. Sin embargo, está claro que por mucho que puedas conocer a esa persona de manera online, nunca es suficiente. A veces te puedes encontrar con personas malas y que no tienen corazón. Esto es lo que le ha ocurrido a esta tiktoker que ha contado su experiencia con una cita de Tinder en la capital inglesa.

@yleniamiller vive en Londres y a veces decide abrir Tinder para buscar algún "match" y conocer a chicos. Aunque algunos les puedan gustar más que otros, parece que la experiencia con ellos no había sido muy mala; hasta ahora. Coincidió con un chico del que, por desgracia, jamás se olvidará, y no es precisamente por su buena experiencia con él. En el tiktok que ha compartido escribe "Estoy harta de situaciones así y la poca responsabilidad afectiva de los hombres hoy en día".

La joven explica que hace unos días le habló por Instagram un chico con el que ya había hablado antes por Tinder, pero con el que no había congeniado y por ello dejaron de hablar. El chico la invitó al hotel donde se estaba alojando y ella aceptó porque quería tener "un poco de calor en mi vida y me apetecía estar con alguien", explica. "Cuando le vi, vi que era un típico inglés, pero en plan, imaginaos una cara de Peaky Blinders, pero en plan mal. Como que sabes que este tío te va a romper el corazón", continúa. Sin embargo, esto no le importó porque solo quería pasarlo bien una noche, no quería nada serio con él.

Una vez en la habitación, explica que empezaron los tonteos. Sin embargo, añade que eran unos tonteos raros, como metiéndose con ella. Esto condujo al acto sexual, sin embargo, aquí comenzaron los problemas. "Noto como algo muy mojado debajo. Entonces me doy cuenta de que el condón se ha roto. Yo me empiezo a asustar bastante porque esto es una noche de pasión, no le conozco lo suficiente". Pero continúa explicando que el chico comenzó a echarle las culpas a ellas por haber llevado a la cita un condón en mal estado. Además, añade que "estoy super acostumbrada a llevar yo condones porque ellos no hacen ni el puto mínimo esfuerzo".

Entonces la chica le dice que se va a tomar la pastilla del día de después. Él le dijo que ella fuera a la farmacia y él se la pagaba. Sin embargo, los procedimiento en Inglaterra no son iguales que en España. Si quieres esta pastilla, primero te hacen un pequeño interrogatorio sobre lo que había pasado. Pero el chico se negó a acudir a la farmacia para evitar todas esas preguntas. Al final, la tiktoker acudió sola a la farmacia, le dieron la pastilla y cuando le dijo al chico que costaba 30 libras (unos 35.25 euros), este le contestó que prefería tener al niño que gastarse tanto dinero en la pastilla.

Finalmente, el chico no le pagó y, tras insistir ella para que le mandase el dinero y decir él que solo le puede pagar en persona, el chico le dijo que era muy rara, que normal que no tuviera novio. "Lo peor de todo es que te sientes mal y te da impotencia. ¿Por qué los hombres son tan hijos de puta? Solo te estoy diciendo que pagues por lo que ha pasado", confiesa Ylenia entre lágrimas.

Además, añade que "nadie es capaz de responsabilizarse en estos días de lo que pasa o de lo que haces con una persona". También indica que el chico, además de no enviarle el dinero, le ha mandado mensajes diciendo que es muy pesada y que lo deje en paz. "Estoy muy cansada de tener que vivir estas situaciones en las que una persona no es capaz de hacerse cargo de sus consecuencias", sentencia.

El vídeo ha conseguido un millón y medio de visualizaciones y gran cantidad de comentarios apoyando a la joven. "No es sólo ya el susto del bebé si no las enfermedades... menudo cara dura ese tío...", escribe una; "Amiga tómalo como una lección, tú cuerpo tiene valor no lo compartas con cualquier persona. Espero que pronto estés bien, un abrazo fuerte", escribe otra.