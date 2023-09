Una joven influencer amante de las modificaciones se implanta un corazón en la mano

Una modelo de OnlyFans muy tatuada y obsesiva con las modificaciones corporales ha descrito cuántas personas piensan que es un demonio por su apariencia, a pesar de su educación cristiana.

Orylan, de 24 años, insiste en que vive una "vida bastante normal" y que tuvo una educación amorosa, a pesar de su apariencia extrema.

Ya os contamos en esta otra noticia como esta joven tatuadora, modelo e influencer, llamada realmente Kierstyn Milligan es una modelo de OnlyFans, transformo su cuerpo en tres años mediante numerosas operaciones que han costado más de 35.000 dólares.

Todo empezó cuando se hizo su primer tatuaje a la edad de 14 años pero ha sido a partir de 2020 cuando ha empezado su gran cambio. En apenas tres años se ha hecho todo tipo de tatuajes, perforaciones, senos más grandes, una lengua dividida, dientes con colmillos y Lipo 360.

Pero ahora se ha vuelto viral de nuevo gracias a su última sorprendente modificación. Recientemente Orylan decidió implantarse un corazón de silicona en su mano izquierda después de que se cansó de sus "aburridos" tatuajes en el brazo.

Por una mezcla de aburrimiento y su naturaleza impulsiva, se hizo el implante en una convención de tatuajes que visitó a principios de año, y fue una decisión completamente espontánea que le costó 5.000 dólares. "Cuando lo terminé, no me gustó. No me gustó el aspecto que tenía. Parecía realmente extraño y aburrido. Y pensé: 'Oh Dios mío, ¿qué acabo de hacer?'"

"Bastaron sólo unos días para que me gustara. Una vez que estuvo asentado en mi mano, finalmente pude quitarme todas las vendas. Yo estaba como, 'Está bien, esto me gusta'. No es una locura'", ha añadido.

"No es que me hayan implantado cuernos en la cabeza ni nada por el estilo. Creo que es una de las modificaciones de gama baja que me han hecho. Así que no fue gran cosa para mí".

El procedimiento para un implante requirió mucho corazón ya que el tatuador de Orylan tuvo que cortar su mano y hacer espacio para la modificación drenando sangre del área.

Sin embargo, para Orylan, el dolor valió la pena ya que rápidamente comenzó a amar el corazón de silicona que tenía en la mano, lo cual es una suerte ya que sería extremadamente difícil de quitar.

Ella dijo: "No veo cómo podrías sacar esto porque mis venas van encima. Cuando está muy deshidratado, puedes ver mis venas y cosas dentro. Entonces, no lo sé". ¿Cómo podría alguien quitar esto? Entonces, yo diría que todo es muy permanente".

Orylan espera que su implante inspire a las personas a tener una mente abierta a las modificaciones corporales y su objetivo es ofrecer una mano amiga a aquellos que estén interesados en empezar.

Ella dijo: "Algunas personas incluso fueron y se pusieron implantes de la misma persona que me hizo el mío" y añadió que "eso es realmente genial porque sólo quiero lograr un resultado realmente positivo en la comunidad de tatuajes y modificaciones corporales porque tiene una perspectiva muy negativa y no tiene por qué ser así.

"He visto a otras personas ponerse implantes. Sinceramente, no pensé que me los iban a poner, pero todo mi brazo es completamente negro. Es un poco aburrido", ha asegurado sobre los motivos de su implante.

"Mi familia lo encuentra divertido. Les gusta todo lo que hago. Simplemente piensan que es tan yo, que es tan Orylan. Esa es ella. Eso es lo que ella hace", ha sentenciado.