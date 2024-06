Un joven marroquí denuncia lo que ha sufrido por vivir en España y ser de origen marroquí: "No puedo ni quiero renunciar a mis raíces marroquíes"

Hoy en día, España es el hogar de personas de todo el mundo: marroquíes, latinoamericanos, africanos, asiáticos y europeos, cada uno ha traído consigo sus costumbres, lenguas y formas de vida. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia son auténticos mosaicos donde se cruzan y coexisten distintas culturas, pero muchas personas de otros países sufren la mirada crítica y comentarios inapropiados de la gente. Así lo cuenta en un vídeo de TikTok el joven Radi Yahiya.

Radi Yahiya, a sus 24 años, ha vivido casi toda su vida en España. Llegó de Marruecos cuando apenas tenía cuatro años, y desde entonces ha crecido hablando y pensando en español. En el vídeo, Radi compartió la experiencia que le hizo cuestionar su identidad y cómo es percibido tanto por él mismo como por los demás.

Radi recuerda cómo, durante su infancia y adolescencia en España, siempre se sintió apoyado para identificarse como español. "La gente me decía que debía sentirme orgulloso de ser español porque había vivido aquí toda mi vida". Esto lo llevó a distanciarse de su herencia marroquí y, en algunos casos, contradecir su propia religión.

Todo cambió cuando Radi se fue de Erasmus a la República Checa. Aunque se identificaba como español y hablaba a sus compañeros sobre la cultura española, hubo algo que fue un punto de inflexión para él.

Durante una cena internacional en la que debía cocinar un plato típico de su país, Radi se encontró con un cierto rechazo de un amigo español que insistió en que él no debía participar en la preparación de una tortilla española. "Tú deberías cocinar falafel", dijo el compañero.

"Eso fue un golpe duro", confiesa Radi. "Me dolió mucho. Ese momento me hizo reflexionar profundamente sobre mi identidad y me recordó que, aunque amo España, no puedo ni quiero renunciar a mis raíces marroquíes".

A pesar de su amor por España y su esfuerzo por integrarse completamente, siempre hubo una barrera invisible. "En España, es curioso cómo, si te sientes orgulloso de ser marroquí, la gente te dice que te vuelvas a Marruecos. Pero si intentas ser español, te recuerdan constantemente que eres moro", comenta.

Finalmente, Radi ha encontrado un equilibrio en su identidad. Ahora, se enorgullece de ser tanto marroquí como español. "Para mí, España y Marruecos son prácticamente lo mismo con ciertas diferencias".

Radi Yahiya finaliza su video con un poderoso mensaje para todos los españoles y personas que, como él, se encuentran entre dos culturas. "No voy a culpar a nadie más. Yo soy el culpable de faltarme el respeto a mí mismo al intentar ser alguien que no soy", admite.