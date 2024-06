Una joven mileurista revela cómo ahorrar en la compra con solo 160 euros al mes: "Deja de gastar innecesariamente"

El coste de la vida sigue aumentando y la cesta de la compra no es una excepción. En un contexto donde cada vez es más difícil llegar a fin de mes y el precio de los alimentos crece sin control, muchos buscan maneras de ahorrar sin sacrificar la calidad de su alimentación.

Sara, una usuaria de TikTok, se ha hecho viral al compartir estrategia para mantener su gasto mensual en alimentos por debajo de los 160 euros, desatando las dudas de miles de usuarios.

La tiktoker en el vídeo se autodenomina sin miedo mileurista lo que le ha supuesto hacer malabarismos financieros y no sobrepasarse en el precio de la compra.

"Deja de gastar innecesariamente", es el lema de Sara, quien en su vídeo viral explica que la clave está en no comprar todo en un solo lugar, especialmente en grandes supermercados. Ella defiende que los precios de frutas, verduras y carnes en estos establecimientos pueden ser elevados, y propone acudir a tiendas de barrio como fruterías, carnicerías y pescaderías para obtener mejores precios.

Sara detalla cómo lo hace: "Me gasto, en carnicería para casi todo el mes, 50 euros. Compro dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar y dos kilos de carne picada. Así, lleno mi congelador y puedo ir utilizando la carne poco a poco". Esta estrategia permite aprovechar ofertas reducir el gasto semanal considerablemente.

Además, la joven recomienda buscar alternativas más económicas en productos específicos. Por ejemplo, propone un "truquito" para comprar filetes de cabecero de lomo que, aunque no tienen el corte perfecto, son más baratos y, a menudo, más tiernos. En cuanto a las frutas y verduras, menciona que los tomates a 0,99 euros son ideales para preparar platos como gazpacho o ensaladas, maximizando su uso sin gastar de más.

La reacciones al vídeo no se hicieron esperar, llenándose de comentarios con multitud de opiniones. Mientras algunos usuarios respaldan sus consejos, afirmando que también logran mantener sus gastos bajos con métodos similares: "Yo me gasto 180 y tengo un niño. Yo hago como tú, y sí es posible". Otros cuestionan que eso pueda ser cierto: Una pregunta, coméis tres veces al día? De lunes a domingo? Porque nosotros somos tres y de 500 euros no bajo. Y compro escogiendo en diferentes tiendas".

Sara ha respondido y explica que vive en una ciudad y su presupuesto es para ella y su novio, quien "come por dos o tres", pero reconoce que para familias más grandes el gasto necesariamente aumentaría.

Los trucos de Sara han demostrado que con organización es posible manejar un presupuesto ajustado y aun así comer bien.