Una joven tiktoker cuenta como se convirtió en ludópata con 15 años: "Fui víctima de los salones de juegos"

"Hola, soy ex adicta de la ruleta, fui víctima de los salones de juegos. Esto es un problema social". Con esa frase comienza uno de los últimos tiktoks de @sotirules, una usuaria de la red social, que cuenta con más de 60 mil seguidores y que se ha abierto para contar su historia personal. Todo con la esperanza de ayudar a cualquiera que esté pasando por esa difícil situación.

Con la proliferación de los locales de apuestas en todas las ciudades y barrios españoles desde los últimos años, la ludopatía en personas cada vez más jóvenes se ha convertido en un verdadero problema que afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos de la población.

Resulta importante que personas que han pasado por ello hablen públicamente del tema, especialmente en redes sociales, como ha hecho esta joven tiktoker que se vio envuelta en esta adicción cuando era menor de edad. La razón por la que se decidió a grabar este titkok, que por suerte ha sido compartido en masa y supera los 70 mil likes, la cuenta al comienzo del vídeo.

"Hace un par de días me habló un colega que yo jamás me hubiese imaginado y me dijo: Lore, tengo un problema, necesito ayuda", empieza diciendo, y sigue: "Así que con que este vídeo llegue a una sola persona que piense que está perdiendo su vida con esta mierda, porque es una mierda, habrá sido más que suficiente".

En cuanto a su historia, la tiktoker aclara que cuando pasó por su adicción a la ruleta, ella era tan solo una adolescente de 15 años. Aún así, nunca le pidieron el DNI: "Yo entraba a la ruleta y entraba diciendo ciertas cosas que no voy a decir porque no quiero incitar a nadie a que juegue a esta puñetera mierda".

En cuanto a de dónde sacaba el dinero para apostar, comenta que "tenía una paguita y absolutamente todo lo metía a las máquinas". Tal y como confiesa: "Yo perdía mis tardes allí. O sea, te hablo de entrar a las 5 o 6 de la tarde y salir a las 12, 1, 2 de la mañana cuando cerraba el salón".

Además, @sotirules explica muy bien el mecanismo de los locales de apuestas, los cuales "te hacen sentir tan cómodo que te hacen sentir que estás en tu casa". "Te traen Coca Cola, te traen cerveza. Tal vez ahora si me pongo a pensarlo deberías haberles denunciado por, primero, dejarme pasar y, segundo, por darme cerveza", reflexiona.

En cierto punto del vídeo, confiesa que llegó a empeñar sus pendientes en tiendas cercanas al local para conseguir un dinero que invertir en la ruleta y luego volver a recuperar sus joyas, las cuales por suerte no llegó a perder.

A continuación, cuenta el momento en el que su cerebro hizo clic y se dio cuenta de que era adicta: "Yo me di cuenta de que tenía un problema con esta mierda un día que quedo con una amiga mía para ir al centro y solo llevaba cinco euros en el bolsillo, y a mi se me antojó invitarla a merendar. ¿Que con cinco euros podríamos haber ido perfectamente a tomarnos un café y comernos un churro? Sí"

"Yo no sé donde quería ir, pero yo dije: Eli, dame un momento y espérame fuera, porque ella era menor todavía. Yo también era menor, pero ahí me conocían y nunca me pedían el DNI", sigue contando. Lo que ocurrió es que ella entró y tanto el dinero como el tiempo se le fueron volando, por lo que dejó a su amiga fuera esperándola durante horas hasta que ella se marchó.

Como relata, lo que pensó en ese momento fue algo como: "Me he quedado aquí jugando cuando yo he quedado con ella para verla, para que me cuente qué tal, para ponernos al día, para lo que sea. Y llevo 3 horas y pico aquí metida, ¿Qué clase de amiga soy?".

Para terminar, la tiktoker deja a sus seguidores con el mensaje de lo importante que es pedir ayuda. "Hay muchísima gente a la que le da vergüenza reconocerlo y no pasa nada", dice en cierto momento. "Si alguien que está en esta situación me está viendo, por favor pedid ayuda", dice, y acierta al comentar que "es un vicio muy caro" y que "la avaricia os juro que acaba rompiendo el saco".

El vídeo ha tenido muy buena recepción y se ha llenado de comentarios de apoyo y de otras personas tanto relatando su experiencia como aprovechando para denunciar este grave problema social. "Me encantaría que todos los influencer que publicitan estos juegos lo vieran", dice una persona.

"Muy valiente y gracias por hacerlo visible, trabajo en un casino y veo barbaridades" o "Se habla muy poco, porque interesa mucho a cierta gente. Triste pero cierto" son tan solo algunos de los montones de comentarios de apoyo que hay en las respuestas al tiktok.