Una madre se emociona al ver el cambio de look de su hijo tras 14 años sin cortarse el pelo: "Es como si me lo hubieran cortado a mí"

En ocasiones tomar el paso de cortarse el pelo y probar peinados diferentes es arriesgado y atrevido. De hecho, a veces parece que cambiar de pelo es tan sencillo como cortárselo y verse espectacular. Sin embargo, existen personas que prefieren no dar ese paso por miedo a cómo les quedará, como es el caso de una madre que se ha emocionado y ha montado un espectáculo al ver el corte de pelo de su hijo tras 14 años sin cortárselo.

Una usuaria de TikTokllamada Sandra Sánchez ha compartido en su cuenta un video en el que aparece su hermano cortándose el pelo tras más de una década sin contárselo y su madre no está de acuerdo. Una publicación que se ha vuelto viral y que ya tiene más de 3.6 millones de 'visualizaciones', 371.000 'me gusta' y 1.100 'comentarios'.

"Mi hermano se corta el pelo después de 14 años y mi madre monta un espectáculo", es la descripción que ha compartido Sandra en su cuenta de TikTok. En las primeras imágenes grabadas aparece el joven con su pelo antes de cortárselo. Posteriormente, se le muestra en una peluquería sentado y en el que comienza el cambio de look, algo de lo más habitual. No obstante, lo que más ha llamado la atención del video ha sido la reacción que ha tenido su madre, quien le acompañó a realizar este proceso.

Mientras le lavan el pelo, su madre empieza a emocionarse y a llorar, dejando claro que se está despidiendo para siempre de la melena que su hijo dejó crecer durante los últimos 14 años. "Qué madre más peculiar eres, eh", dice el peluquero mientras la madre se emociona.

"No me entendéis. Si no me entendéis, pues bueno. Es como si me lo hubieses cortado a mí", responde la madre llorando al peluquero mientras le corta la melena de su hijo. Tras realizar el corte, la madre admitió que su hijo "está guapísimo".

Un hecho que se ha vuelto viral y que ha impresionado a multitud de usuarios de TikTok. "Tu madre llorando, me meo JAJAJA", responde una seguidora de Sandra. Otros han animado a la madre y le han intentado convencer de que "el pelo crece, además, que quieres que te diga, le queda mucho mejor así", comentaba una usuaria de esa red social.