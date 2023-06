El entusiasmo de una chica al reaccionar a las notas de la EvAU con su madre: "Un 9 por favor"

La mayoría de alumnos cuando se acerca la hora de que nos entregan las notas finales de los exámenes selectividad (ahora llamada EvAU o EBAU) sentimos miedo, nervios e inquietud y por la cabeza circulan numerosas incertidumbres.

Los jóvenes estudian durante años para ponerse a prueba ante unos exámenes que evaluarán su validez para acceder a la universidad, pero muchos alumnos sienten una gran presión días antes de la llegada de las calificaciones.

Han pasado los años y todavía recordamos cuando estábamos esperando a que nos llegasen por correo las ansiadas notas de la EvAU. Eso es lo que le ha ocurrido a esta adolescente que decidiío grabarse junto a su madre en el salón de su casa escuchando las notas mientras se las recitaba su padre.

La tiktoker Mar Muñoz ha publicado este video que lleva por título "ahora sólo espero entrar" y ha acumulado 4 millones de reproducciones y 500.000 'me gusta'.

La madre y la hija estaban gritando de emoción al escuchar las pedazo de notas que estaba sacando su hija, Mar no se creía las notazas que estaba sacando pero hubo una que no le hizo mucha gracia y fue la de biología a pesar de haber sacado un 8,2.

"A ver si entra la chiquilla" ha comentado la madre que estaba casi más contenta que su propia hija.

Tras conocer su nota de corte 12,07 se han puesto "manos a la obra" para echar plaza para entrar en su carrera deseada ya que no estaba segura de que iba a poder entrar por que necesitaba un 12,1. "Como no entre me pongo a llorar", afirmaba la joven en un tono un poco triste.

El vídeo se ha llenado de numerosos comentarios riéndose y apoyando a Mar: "Estoy llorando de la risa por las reacciones basta", "Estoy emocionada hasta yo" o "LA MADRE JAJAJJAJAJAJJ".