¿Es más difícil hacer amigos después de los 30? El debate que ha incendiado las redes

Cada uno entra en la treintena como puede. Algunos lo llevan mejor y otros… bueno, otros lo intentamos llevar. Lo que está claro, sea como sea, es que como cualquier edad, tiene sus pros y sus contras. Y precisamente alrededor de uno de sus contras se ha creado un debate que ha incendiado las redes sociales —en concreto Twitter/X— durante las últimas horas.

Todo comenzó luego de que una usuaria llamada @DIVYMODE tuitease lo siguiente: "A muchos no les gusta reconocerlo, pero la dificultad que se tiene para hacer amigos después de los 30 es consecuencia de la monogamia y la familia nuclear como instrumentos sistémicos".

Por supuesto, el tuit dividió por completo a la gente. Entre las principales detractoras de esta teoría nos encontramos con Mariang, una de las dos mitades del podcast La Pija y La Quinqui. "Me da igual ya la monogamia, que cada uno se coma a quien quiera, pero manda cojones pensar que es por culpa de eso y no por culpa de que todos los espacios de socialización que no giran en torno al trabajo se reducen drásticamente después de la universidad", tuiteó.

El debate, desde luego, no podría ser más interesante. Cualquier treintañero sabe que, efectivamente, una vez se entra en la tercera década de la vida, las posibilidades de cultivar nuevas amistades disminuyen drásticamente. ¿Cuál es la solución a esto? Algunos te dirán que, quizás, deberías empezar un nuevo hobby, ser más abierto o aprovechar mejor tu tiempo libre. La única respuesta posible, sin embargo, es acabar con las jornadas laborales de ocho horas.