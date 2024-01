El método "antigraciosos" para un portero automático que se ha hecho viral en TikTok

¿Quién no ha jugado de joven a llamar a todos los telefonillos de un edificio? Pues este nuevo invento de un bloque de edificios pondrá fin a este típico juego de niños. El usuario de Tik Tok @rekadista ha mostrado en un vídeo lo que él denomina un sistema "antigraciosos". Los usuarios se han mostrado perplejos por su funcionamiento.

"Se acabó eso de molestar a cualquier hora", comienza Rekadista diciendo en el vídeo. "Telefonillo, portero automático con llave", continúa explicando. En el tiktok se ve el portero automático cerrado por una especie de caja transparente que funciona con una llave.

Sin duda, se trata de un sistema totalmente diferente del típico timbre que se utiliza para llamar a una casa. De hecho, de esta manera es realmente difícil que puedas llamar cuando llegues a la puerta si no cuentas con una llave. En el caso de que un amigo, familiar o conocido viva en este edificio y quieras ir a visitarlo, deberás avisar de tu llegada de otra manera.

Sin embargo, el tiktoker espera que el cartero tenga llave para poder llamar al timbre que desea. Aunque explica que es la misma llave para abrir la caja del portero automático y para abrir la puerta principal. Pero esto no lo terminan de entender los usuarios que han reproducido este tiktok.

Este hecho ha provocado muchas reacciones entre los usuarios que han visto el vídeo, pues defienden que "El telefonillo está hecho para cuando no tienes llave". "Y si viene un familiar mío a casa ?? No me puede llamar ? Mae mia", añade otro. Sin embargo, algunos han ido más allá y han pensado que tal vez "es para cerrarlo por la noche para que no molesten, y durante el día estará abierto".

Este vídeo demuestra, una vez más, lo ingenioso que pueden llegar a ser algunas personas. La imaginación no tiene límite y este tiktok lo ha comprobado. Eso sí, seguro que nadie molestará a los miembros de este edificio nunca más.