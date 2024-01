La reacción de esta joven al recibir más dinero de la cuenta: "Cuando la nómina en Australia te sale a devolver"

El dinero no crece de los árboles ni cae del cielo. Conseguir un sueldo muchas veces cuesta sudor y esfuerzo y, desgraciadamente, después desaparece el dinero mucho más fácilmente de lo que aparece. Muchos se alegran cuando les sale a devolver en la declaración de la renta, pero imaginad que te salga a devolver en tu propia nómina.

Como las redes sociales permiten conectar a todo el mundo, Tik Tok nos ha permitido conocer una historia de la otra parte del oceáno. Una española que vive y trabaja en Australia ha compartido un vídeo explicando lo que le ha ocurrido al ver su nómina semanal (porque en Australia se cobra el sueldo semanalmente). "Me pagan 10 veces más de lo que me tenían que pagar", comienza @martaregistrada explicando en el vídeo.

Continúa explicando su historia. "Ha pasado lo que nunca pasa. ¿Cuándo pasa que pierda la casa?", pregunta perpleja. "Miro mi nómina de la semana y digo: ¿2.200$? Si trabajé tres horas y media", se extraña. La joven entonces decide examinar su nómina con más detenimiento. "Hago zoom y digo: calla, que en vez de 3,5 horas me han puesto 35".

Como puede ser que muchas personas no se hagan una idea de lo que supone ganar ese salario, la española ha querido hacer una comparación. "Que dicho así, en dólares, suena un poco frío. Pero si os digo un billete de ida y vuelta a España con souvenirs incluidos. Si os digo medio coche, el alquiler de dos meses, prácticamente. ¿Cómo suena eso?", pregunta con alegría la joven. "A mí me suena fantástico", confiesa Marta.

Sin embargo, tras la alegría y la euforia, la joven cambia de ánimo y empieza a preocuparse. "No, no, no, Marta. Ese dinero no es tuyo", se dice a sí misma. "Esto hay que devolverlo. Esto hay que avisarlo."

Al igual que mucha gente, la joven hizo caso a su horóscopo. "De repente me aparece en Instagram mi horóscopo del día y dice: capricornio, ten cuidado con el karma el día 9". Esto fue lo que llevó a Marta a actuar correctamente ese mismo día y ser justa y avisar de que había conseguido más dinero de la cuenta. Decide comentárselo a su jefe con un toque de humor: "No sabía que sabías que el 1 de enero era mi cumpleaños, pero como que nos conocemos de hace muy poco para que tú me estés regalando 2000 $. El jefe se lo agradeció y le explicó que la máquina que controlaba el tema de las nóminas se había vuelto loca.

Sin embargo, la historia no acaba ahí. Explica que han pasado dos días desde que hablase con su jefe y no tiene más noticias sobre este tema del dinero. "Una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya yo presionando", añade la española. "Si de repente me veis que estoy en España, o que cambio mi Hyundai por ese Suzuki descapotable que me merezco... Todo fruto de mi trabajo", termina el vídeo Marta.

El vídeo ha superado las 90 mil reproducciones y los más de 7 mil me gustas. Además, muchos perfiles de Tik Tok han querido comentar este vídeo. "No lo recuerdes, pero déjalo reservado, por si acaso", advierte uno. "Yo pretendí hacer lo mismo y me lo quitaron del sueldo del mes siguiente", añade otra.

Esperamos conocer lo que finalmente sucedió con el dinero de sobra. Si no comparte más vídeos en su perfil puede que sea porque Marta ha cogido todo su dinero y se ha ido a una isla desierta alejada de todo el mundo para que no le roben sus 2000$.