Una mexicana explica qué cosas de España le parecen para ricos y recibe un aluvión de críticas

Aunque muchos crean que las costumbres latinas y las españolas son muy parecidas, hay ciertos aspectos que las hacen muy diferentes. Hace unos días os contamos la diferencia que hizo una mexicana entre el sistema educativo español y el de su país y que originó un gran debate en redes. Sin embargo, este no es el único punto diferenciador entre ambas naciones. A continuación te contamos lo que le ha sorprendido a una mexicana sobre nuestro país.

La tiktoker @dr.naanjimenez es mexicana y trabaja en Madrid, donde ha vivido un impresionante choque de culturas. En un vídeo ha mencionado varias cosas que considera que en España son de ricos y en México son de clase media alta y tienen acceso más número de personas.

Empieza por la que considera su favorita: hacerse las uñas y el pelo. "36 euros por unas uñas de gel", se queja. Por ello, explica que ahora se las hace siempre en su casa ella misma, porque no está dispuesta a gastarse 36 euros cada 15 días, la frecuencia con la que se hacía las uñas en su país. "Y pagar 400 euros por un matiz o algo así para el pelo. También siento que es de gente rica y en México lo puedes hacer por un costo muchísimo más accesible", explica la tiktoker.

Continúa con otro aspecto: "La señora que te ayuda en la casa con las labores domésticas aquí no es tan fácil. O sea, me sorprende porque en México es como súper sencillo, es como: le dije a fulanita de tal y me va a ayudar en la casa", continúa. Sin embargo, explica que en España tienes que buscar una agencia para que te mande a una persona y está mucho más regulado que en su país. Además, también se lamenta de que aquí es muy caro este servicio.

Después sigue con el tema de viajar en taxi. "En México tampoco es tan accesible, pero la verdad es que te puedes dar el lujo. Es como: está lloviendo, está comenzando a llover, pues taxi". Sin embargo, en España es más caro. "Yo siento que eso aquí es solo para gente que puede ser rica y no para cualquiera".

El último tema sobre el que habla es sobre tener mascotas. "Tener perrito, gatito, no cualquiera. Tienes que solicitar como un permiso según tengo entendido y me comentaron. Tienes que darle la vida que todo perrito, gatito merece. Aquí no ves ni un solo perrito en la calle. Creo que todas las mascotas merecen mucho amor y aquí es como si no se lo puedes dar, no puede tener una mascota". Sin embargo, explica que este último aspecto le encanta porque no ve perros sufriendo en la calle en busca de comida.

El vídeo ha conseguido casi 5 millones de reproducciones y muchos comentarios. La mayoría de los usuarios se han sorprendido de los precios que la mexicana comentaba en el vídeo, pues creen que no son reales: "No sé dónde vives, en el norte de España 20 uñas, 80 peluquería, 10€/15€ una hora de limpieza", escribe una; "Soy madrileña, donde te haces tu las uñas??? a mi me cuestan 15 euros, todos los meses me hago hidratacion en el pelo 18 euros, si te vas a la parte pija de madrid cuesta eso e incluso mas...", comenta otra.