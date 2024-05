Una mexicana se queja del sistema educativo español y abre un gran debate en redes

En Flooxer muchas veces hemos hablado sobre las diferencias culturales entre un país y otro. Sabemos que todos aquellos que emigran a otro país se sorprenden de las grandes diferencias que hay entre una nación y otra. En otras ocasiones hemos conocido el caso de los españoles que viajan a otros países, pero hoy es al revés: una mexicana que se encuentra estudiando en nuestro país ha hablado sobre lo que le ha sorprendido de nuestro sistema de enseñanza.

La tiktoker mexicana @_alissonharrell está de intercambio en España y confiesa que "la escuela en España es horrible". "Muy padre España, muy bonito, la experiencia increíble. Pero, wey, la educación en España es horrible, pero horrible los maestros, horribles las tareas, horribles los exámenes, horrible todo, wey", comienza a hablar la joven. A pesar de que pide disculpas a los españoles que estén viendo el vídeo, continúa con su queja: "¿no hay nadie que se tocó el corazón para decir: "ay, ella no es de aquí", no, los exámenes de aquí restan".

A continuación, comienza a explicar un caso que le pasó: "Yo en mi primer examen llego, lo contesto todo y ya. Aquí no, aquí los exámenes si no te sabes una pregunta mejor no la contestes y es mejor no contestarla porque si no te quita puntos. Si tienes una pregunta bien y otra mal, ya no tienes ninguna pregunta bien porque la pregunta mal resta". Después continúa con otro caso: "para los exámenes tienes que literal memorizarte todas las diapositivas, todas las cosas, y hacer anotaciones de todas las clases porque los maestros pueden decir un comentario random y ese comentario random entra en el examen". Por ello, se queja de que se debe apuntar todo y memorizarlo todo y cree que no es un método práctico porque no se te queda nada.

"Y, a parte, los maestros, mamones. O sea, los maestros, feos", añade. Explica que ese mismo día le mostró un trabajo al profesor y le dijo que estaba mal, pero no le explicó cómo debía hacerlo. "Entonces llego yo y pregunto si la estructura de mi trabajo estaba bien, literal que era verlo y decirme si estaba bien o no. Y me dice: es que esto ya lo dije en clase", se queja. Sin embargo, la joven defiende que todo lo que el profesor había dicho en clase era que todas las instrucciones estaban en el aula virtual. Además, la tiktoker volvió a insistir para intentar que el profesor le corrigiera el trabajo, pero le dijo que no tenía tiempo.

"Y luego quieren venir a exigir un trabajo de super bien cuando no te dan instrucciones, no te dicen lo que quieren ni cómo lo quieren, ni lo que está bien ni lo que está mal. No te dicen nada". A continuación continúa con sus quejas: "Y luego, a parte, como somos mexicanos, todavía nos hacen sentir tontos. No sé qué se piensan en la cabeza. Cuando hago algo así diferente, como lo piden aquí y dicen: ¡ay, sí pudiste!". Al final terminada añadiendo que no es tonta, que solamente el profesor no se supo explicar.

El vídeo ha conseguido 660 mil reproducciones y ha recibido gran número de comentarios. La gran mayoría de usuarios no comparten la idea que está defendiendo la tiktoker sobre la educación española: "Es que en España hay que estudiar duro no te regalan las notas", "q el nivel en España sea más alto y los profesores sean más exigentes no significa q sea peor" o "viví en España dos años y EXTRAÑO la exigencia del colegio. Te prepara mentalmente para la universidad". Sin embargo, otras personas están de acuerdo con lo que dice la tiktoker: "Tal cual, la educación en España se basa en memorizar todo y escupir la información, y ya jajaja".