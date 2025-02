El misterio de este bote de galletas que todo TikTok está intentando resolver

"¿Puede alguien con un grado en ingeniería o mates o empaquetado de alimentos ayudarme con esto?". Con estas palabras da comienzo un vídeo de TikTok que ha tomado a la plataforma por los cuernos y no la suelta. El problema es el que sigue: le han regalado un bote de galletas de oblea y no sabe cómo las han metido en el bote. El tarro tiene forma cilíndrica, pero la boca es más estrecha. Las galletas tienen la forma perfecta para estar dentro del bote pero es imposible sacarlas de forma limpia. No hay manera, no hay resquicio ni forma. Si quieres comer una, tienes que romperla para sacarla. Así que, si no se pueden sacar, ¿cómo las han podido meter en primer lugar?

La tiktoker asegura que, dado que están planas, no las han metido en el bote estando calientes y deformables, sino cuando estaban ya frías y formadas. Ofrece la posibilidad de que construyeran el envase en torno a las galletas, pero no sabe cómo. Esta pobre mujer tiene un sueño, y ese sueño es comerse una galleta sin romperla antes. ¿Cómo es posible? La comunidad de TikTok ha intentado ayudarla a encontrar respuesta, aunque cada cual es más rocambolesca que la anterior.

Tengo un grado en psicología, está claro que el bote tiene traumas infantiles sin resolver y por eso embotella todo.

Mi grado en matemáticas me dice que como las galletas entraron en el bote, la respuesta existe. Espero que ayude.

Soy estudiante de medicina: se resbalaron y "cayeron" en el bote.

No soy ingeniero, pero como profesores de niños de 4/5 años - lo hicieron los niños. Logran encajar cualquier cosa donde no pueden/deben. Después de eso lo etiquetas. Listo.

Soy ingeniero de software: probablemente copiaron y pegaron las galletas en el bote. ¿Has probado a modificar el valor de la tapa?

Soy coach motivacional. Las galletas creyeron muy fuerte que era posible caber ahí y lo lograron.

Soy experto en ciberseguridad: hicieron click en "Aceptar todas las cookies".

Soy físico. Pusieron las galletas y el tarro en una habitación y asumieron que estarían dentro o fuera del bote. Entonces abrieron la puerta muchas veces hasta que estuvieran dentro.

Finalmente, hubo una respuesta que parece haber dado con la solución: "Tengo un grado en ingeniería. El paquete es un cilindro (sin la espiral de arriba donde va la tapa, eso era originalmente recto como el resto). Le meten las galletas. Después, usando calor, una máquina empuja la parte superior en la forma de espiral para que funcione la tapa. De ese modo, ahora lo de arriba es más pequeño (antes no lo era). Entonces eso significa que es más difícil sacar las galletas". Algo para lo que otra persona también tiene una respuesta: "Aprieta la parte de arriba y podrás sacarlas".