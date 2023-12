Muestra el peculiar papel higiénico que tiene su amiga en casa y deja a todo Twitter perplejo: "Eso es no querer enterarte de nada"

Dicen que la casa de alguien dice mucho de su personalidad. Es cierto que se puede conocer un poco a la gente tan solo por su forma de ordenar los bártulos, la decoración que tiene en las paredes o el tipo de platos que usa. Incluso el cuarto de baño puede ser una ventana a la mente de una persona, tal y como ha podido comprobar Fur (@Soyfurrr), una conocida tuitera y podcaster de México.

Así lo demuestra un tuit que ha publicado recientemente, el cual ha llegado a millones de personas y en cuestión de días ha alcanzado los 39 mil likes y los 2 mil retuits. Todo por una foto al rollo de papel higiénico que se encontró cuando fue a hacer sus necesidades al baño de una amiga.

Tal y como explica al comienzo de su tuit, al que va adjunto la foto en cuestión: "Estoy en casa de una amiga que tiene papel de baño negro". Pero lo interesante son las preguntas que se le pasan por la cabeza después, las cuales escribe a continuación. "Eso es no querer enterarte de nada, ¿ya me bajó? No es mi problema, ¿tosiendo sangre? Lo sabré cuando esté muerta, ¿de qué color es mi caca?", reflexiona.

Por último, añade: "Que sea problema de mi yo del futuro. Delulu is the solulu", una expresión de moda últimamente en las redes sociales que quiere decir que "delusional is the solution" (permanecer iluso a los problemas es la solución).

Las preguntas a las que esta tuitera da vueltas en su publicación han despertado el interés de las más de 200 personas que han contestado al tuit. "Y cómo sabe cuándo terminó de limpiarse", dice el comentario con más likes. "Otro misterio", responde la autora. "¿Será que por eso es blanco el que conocemos? Es un dato interesante la verdad", reflexiona otro usuario.

Algunas personas lo han pensado bastante a fondo y se preguntan si "contaminará más hacer este o blanquear el papel regular". Otros, sin embargo, no le dan tanta importancia y piensan que el color del papel es irrelevante, pues en muchos países es más común limpiarse con agua que con papel.

En caso de que a alguien le entrara tanta curiosidad a raíz de la publicación viral como para llegar a comprarse el papel, la autora del tuit ha tenido la amabilidad de adjuntar el enlace de compra en las respuestas. Es de la marca Renova y el pack de 6 se vende en Amazon a poco más de 25 euros.