Muestra a sus bebés gigantes en TikTok y las redes se sorprenden porque son casi tan grandes como su madre

Cuando una mujer desea ser madre, muchas veces se imagina todo el proceso de este momento de la forma más bonita posible. Porque, aunque la mayoría saben que el embarazo suele ser de todo menos agradable, uno tiende a romantizarlo para intentar no asustarse tanto por lo que pueda ocurrir durante este proceso y por lo doloroso que puede llegar a ser el día del parto. Pero, por mucho que uno sea consciente de que la mayoría de veces esto no es para nada sencillo, nadie se espera que su cuerpo vaya a sorprenderle con dos hijas gigantescas.

Esto es precisamente lo que le pasó a la protagonista del último vídeo viral que ha compartido el perfil de PicturesFoIder, donde una madre muestra a sus dos hijas gemelas, las cuales son tan grandes que muchos no saben ni cómo es posible que estuvieran dentro de ella. Y, como era de esperar, esto es algo que muchos le empezaron a preguntar en TikTok después de verlo, motivo por el que decidió responder a algunas de estas dudas.

Porque, por mucho que se vean enormes en cámara, algunos se preguntaban si se debía a que la madre es muy pequeña, lo que daría el efecto de que las bebés parezcan más grandes de lo que realmente son. Pero, por lo que parece, este no era el caso en absoluto, ya que optó por grabar a su pareja junto a las pequeñas para mostrar la diferencia y, tal y como señalaron al verlo, no cabe duda de que no es un efecto óptico, sino que realmente sus bebés crecieron mucho más de lo esperado.

Sin duda, aunque la mayoría siempre se imagina a todos los bebés especialmente pequeños, hay ocasiones en las que algunos de ellos terminan sorprendiendo tanto como estas gemelas, quienes siguen impactando a todos los que las ven.